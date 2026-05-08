Πάτρα: Τα ναρκωτικά ήρθαν με...δέμα

Συνελήφθη, στις 07-05-2026 το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος

του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Η σύλληψη επιτεύχθηκε μετά από συνεργασία με την Υποδιεύθυνση ΔίωξηςΝαρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών ένα δέμα που περιείχε 18 γραμμάρια κάνναβης, με προορισμό θυρίδα παραλαβής στην

Πάτρα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έθεσαν τη θυρίδα υπό διακριτική επιτήρηση και τη στιγμή που ο

κατηγορούμενος προσήλθε και παρέλαβε το επίμαχο δέμα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.