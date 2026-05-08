Πάτρα: Δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία, στις 07-05-2026, 11χρονη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, κατήγγειλε ότι την 01-05-2025 στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος, προέβη σε
χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
