Νεκτάριος Φαρμάκης στο Travel West Forum 2026: «Ο τουρισμός μπορεί να γίνει σημαντικό κεφάλαιο για τη Δυτική Ελλάδα»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του, το όραμα για τη Δυτική Ελλάδα ως ισχυρό τουριστικό brand
Με σαφές μήνυμα στρατηγικής και προοπτικής μίλησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, στην εναρκτήρια ομιλία του Travel West Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Royal της Πάτρας.
Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε στη σημασία του συνεδρίου ως πλατφόρμας διαλόγου, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί σοβαρότητα, σχεδιασμό και συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο επίκεντρο της ομιλίας του, το όραμα για τη Δυτική Ελλάδα ως ισχυρό τουριστικό brand, με βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλή προστιθέμενη αξία.
