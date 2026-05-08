Travel West Forum 2026: Καρέ καρέ η μεγάλη συνάντηση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

Με ενέργεια και προοπτική ξεκίνησε το Travel West Forum 2026 στο Royal της Πάτρας, ένας θεσμός που φέτος επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη δυναμική του.

Εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και του ακαδημαϊκού κόσμου συναντήθηκαν με κοινό στόχο, να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, η ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού εναλλακτικού τουρισμού υψηλής αξίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που χαρακτήρισαν την έναρξη του συνεδρίου αποτελούν από μόνα τους ένα ηχηρό μήνυμα, η Δυτική Ελλάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας.