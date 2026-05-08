Τηλεθέαση -7 Μαϊου: Σαρωτικό το Σόι στην prime time -Υψηλά ποσοστά για τον Alpha

Τι έδειξαν τα νούμερα
Σαρωτικό ήταν γι’ ακόμα μία φορά το «Σόι σου» στα νούμερα τηλεθέασης!
Η επιτυχημένη σειρά του Alpha, την Πέμπτη 7 Μαϊου, σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά, αφήνοντας αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό.
Το «Σόι σου» πήρε διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση, κόβοντας πρώτο το νήμα, τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.
Συγκεκριμένα, η σειρά του Alpha σημείωσε μέσο όρο 26,8% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 28,9% στο τέταρτο 21:30 – 21:45.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το Σόι σου είχε μέσο όρο 25,4%, φτάνοντας μέχρι το 28,8% στο τέταρτο 21:30 – 21:45.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το σόι σου – 26,8%
Άγιος Έρωτας – 15,4%
MasterChef – 15,4%
Μια νύχτα μόνο – 10,2%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,8%
Γη της Ελιάς – 9,7%
Survivor – 9,2%
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ – 8,1%
Το παιδί – 3,1%
Στην πίεση – 2,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το σόι σου – 25,4%
Άγιος Έρωτας – 17,7%
Μια νύχτα μόνο – 15,4%
Γη της Ελιάς – 14,2%
MasterChef – 11,7%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,5%
Survivor – 10,9%
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ – 10,3%
Το παιδί – 2,3%
Στην πίεση – 1,5%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
