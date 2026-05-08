Hλεία: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση – 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο

Συναγερμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλείας και της Αχαΐας έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου χτυπημένος από λεπτοσπείρωση.

Ο νεαρός εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Βόρειας Ηλείας, όπου οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών κρίνονται πλέον οριακές. Θα πρέπει να αναφερθεί οτι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα θανατηφόρα κρούσματα όχι μόνο στο Νομό Ηλείας αλλά και στο νησί της Ζακύνθου.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς, πέρα από το περιστατικό της λεπτοσπείρωσης, στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη έξι μετανάστες εργάτες με συμπτώματα φυματίωσης. Η διπλή αυτή απειλή κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας, με τους ειδικούς να ζητούν τη λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων και τη διενέργεια εντατικών ελέγχων στους καταυλισμούς.

Στόχος είναι ο περιορισμός της μετάδοσης των ασθενειών και η προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των τοπικών κοινωνιών στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα.

πηγή patrisnews.gr