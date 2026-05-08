Πάτρα: Χωρίς νερό το Ψαροφάι στις 11 Μαΐου

Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης
Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται, ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της περιοχής Ψαροφαίου και συγκεκριμένα:
Οδός Ακρωτηρίου από Ομογενών έως Σούδας.
Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
