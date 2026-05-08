Αιγιάλεια: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες, 07-05-2026, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας στην περιοχή του Σελινούντα Αιγίου, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ και περιλάμβανε ελέγχους σε οικίες, κατά τους οποίους συνελήφθησαν πέντε

ημεδαποί άνδρες και μία ημεδαπή γυναίκα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.Ειδικότερα, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν

προβεί σε παράνομες συνδέσεις με στύλους χαμηλής τάσης του δικτύου ηλεκτροδότησης, μεταφέροντας ρεύμα στις οικίες τους χωρίς την καταγραφή

της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παράνομες συνδέσειςδιακόπηκαν άμεσα από το τεχνικό κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε

καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με ποινήφυλάκισης -18- μηνών για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής

σωματικής βλάβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου).