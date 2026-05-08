Πάτρα: Τους έδωσε 500 ευρώ προκαταβολή για μηχανή και μηχανή δεν...είδε!

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με αγγελία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε μέσω αγγελίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.


Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος δύοημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν πλήρως.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ημεδαπός άνδρας ανταποκρίθηκε σε αγγελία πώλησης μοτοσικλέτας που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τον
έναν κατηγορούμενο και συναντήθηκε στο Βαρθολομιό Ηλείας, με τον δεύτερο κατηγορούμενο, που ενεργούσε ως εκπρόσωπος του πωλητή.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος επέδειξε μια μοτοσικλέτα στον παθόντα και εισέπραξε το ποσό των -500- ευρώ ως προκαταβολή για την αγορά της, ωστόσο, μετά την καταβολή των χρημάτων και οι δύο κατηγορούμενοι διέκοψαν κάθε επικοινωνία με τον παθόντα.


Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απάτη Μηχανή
