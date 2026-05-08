Πύργος: Χειροπέδες σε ανήλικη για κλοπή καλωδίων χαλκού- "Σήκωσαν" 50 κιλά

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, μια ανήλικη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια περιπολίας τους, εντόπισαν την ανήλικη μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς της, έξω από υποκατάστημα ΔΕΗ,

να μεταφέρουν ένα καρότσι που περιείχε -50- κιλά καλωδίων χαλκού, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από τον χώρο.



Στη θέα των αστυνομικών, οι τρεις συνεργοί της τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται, ενώ η ανήλικη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Επιπλέον, από

τους αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα της ανήλικης για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τα αφαιρεθέντα καλώδια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς και θα αποδοθούν στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.