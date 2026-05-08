Πάτρα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ - Εξαρθρώθηκε συμμορία

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσαν μέλη εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσαν πολίτες στην Πάτρα, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η δράση τους συνδέεται και με διακεκριμένες κλοπές σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Διακριβώθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η δράση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά απάτες σε βάρος πολιτών και διακεκριμένες κλοπές.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες στην Πάτρα δύο ημεδαποί άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμη τρεις συνεργοί τους που αναζητούνται. Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, τους έπειθαν ότι επίκειται βραχυκύκλωμα ή διακοπή ρεύματος. Στη συνέχεια, τους προέτρεπαν να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλες και να τις αφήσουν εκτός της οικίας τους για «προστασία», από όπου τα μέλη της ομάδας περνούσαν και τα αφαιρούσαν.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Απόπειρα απάτης στην Πάτρα: Οι κατηγορούμενοι χθες το απόγευμα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ημεδαπό άνδρα και με την πρόφαση διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω βλάβης, τον προέτρεψαν να τοποθετήσει όλα τα χρήματά του και τα κοσμήματά του σε μια σακούλα. Στη συνέχεια επιχείρησαν να αφαιρέσουν την σακούλα που περιείχε - 20.000- ευρώ, όμως ο παθών είχε αντιληφθεί την απάτη και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των κατηγορούμενων.

2. Απάτη στην Πάτρα (08-04-2026): Αφαίρεσαν με την ίδια μέθοδο κοσμήματα αξίας -3.000- ευρώ.

3. Απάτη στην Πάτρα (07-04-2026): Αφαίρεσαν με την ίδια μέθοδο χρηματικό ποσό και κοσμήματα συνολικής αξίας -1.565- ευρώ.

4. Διακεκριμένη κλοπή στη Ναύπακτο (01-02-2026): Τα μέλη της οργάνωσης παραβίασαν περίφραξη επιχείρησης ανακύκλωσης και αφαίρεσαν χαλκό και μετασχηματιστές αξίας -9.520- ευρώ.

Κατά τις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών και τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις.