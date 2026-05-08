Τα νερά της Αχαΐας «μίλησαν»: Ποιες παραλίες της είναι καθαρές- Τι έδειξαν οι μετρήσεις- Δείτε τη λίστα

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, δειγματοληψία σε 22 σημεία θαλάσσιου νερού στον Νομό Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας υδάτων κολύμβησης ενόψει της θερινής περιόδου.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και σχεδόν στο σύνολό τους παρουσιάζουν ικανοποιητική έως εξαιρετική εικόνα.

Σε 18 από τις 22 τοποθεσίες οι μετρήσεις των μικροβιολογικών δεικτών -E. coli και εντερόκοκκων- ήταν εξαιρετικά χαμηλές, με ενδείξεις «<1» ή «ΜΠ<3», δηλαδή πρακτικά μη ανιχνεύσιμη επιβάρυνση. Μεταξύ των παραλιών που εμφάνισαν τις χαμηλότερες τιμές και κατατάσσονται ως εξαιρετικά καθαρές συγκαταλέγονται η Καλογριά, το Δρέπανο, η Αλυκή Αιγίου, η Ακράτα, η Ακόλη, το Λαμπίρι και τα Σελιανίτικα.

Μικρότερη, αλλά ακόμη ασφαλής μικροβιακή παρουσία καταγράφηκε στα Αραχωβίτικα, τα Βραχνέικα, τον Άγιο Βασίλειο, το Ακταίο, τα Μποζαΐτικα, τα Νιφορέικα, τον Ψαθόπυργο και την Παραλία Ρίου. Ελαφρώς υψηλότερες, αλλά εντός αποδεκτών ορίων, ήταν οι τιμές στην Παραλία Πατρών και στη Μπούκα.

Ιδιαίτερα καθαρή εμφανίστηκε και η Πλαζ Πάτρας, τόσο στο σημείο της αρχής όσο και στο τέλος της, με E. coli πρακτικά μη ανιχνεύσιμη και εντερόκοκκους σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Πλαζ – Αρχή (Α24238): E. coli <1 · Εντερόκοκκοι 7 ΚΕ · Ολικά κολοβακτηριοειδή 28

Πλαζ – Τέλος (Α24239): E. coli ΜΠ<3 · Εντερόκοκκοι 3 ΚΕ · Ολικά κολοβακτηριοειδή ΜΠ<3

Η μόνη τοποθεσία που αποκλίνει σαφώς από το υπόλοιπο δείγμα είναι το Νότιο Πάρκο Πάτρας, όπου και οι δύο δείκτες -E. coli και εντερόκοκκοι- καταγράφηκαν άνω των 150. Οι τιμές αυτές, αν και δεν υπερβαίνουν κατ' ανάγκην τα ανώτατα όρια που καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον χαρακτηρισμό νερών ως επικίνδυνων, είναι σαφώς υψηλότερες σε σχέση με κάθε άλλο σημείο που εξετάστηκε. Το εύρημα συστήνεται να παρακολουθηθεί με επανάληψη δειγματοληψίας πριν τη μαζική έναρξη των κολυμβητικών δραστηριοτήτων.

Το Εργαστήριο εξήγγειλε τη συνέχιση των δειγματοληψιών σε συνεργασία με τους Εκπολιτιστικούς Συλλόγους των παραθαλάσσιων περιοχών του νομού για την κολυμβητική περίοδο 2026.