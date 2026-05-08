Χριστίνα Αλεξοπούλου: Νέες ανακαινίσεις σχολείων στην Αχαΐα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της Αχαΐας συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς στη δεύτερη φάση του έργου εντάσσονται επιπλέον σχολεία του νομού, με στόχο την εκτεταμένη αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι νέες ανακαινίσεις αφορούν στα εξής σχολεία: 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγίου, 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών, 37ο Νηπιαγωγείο-15ο Δημοτικό Πατρών, 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Γεώργιος Γλαράκης» και Ειδικό Νηπιαγωγείο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού Πατρών.

Παράλληλα, με τη συνεργασία των Υπουργείων: Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με τη δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την τρίτη φάση του προγράμματος, ώστε να ακολουθήσουν πρόσθετες παρεμβάσεις και σε άλλα σχολεία.

Σε δήλωσή της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, αναφέρει:

«Η συνεχής αναβάθμιση των σχολικών υποδομών στην Αχαΐα είναι μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σε διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την εκπαιδευτική κοινότητα, επιταχύνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα σχολεία της Αχαΐας, σε συνέχεια των ανακαινίσεων της πρώτης φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η επέκταση του προγράμματος και η προετοιμασία της επόμενης φάσης αποτυπώνουν τη σταθερή προσπάθεια για ποιοτικότερες συνθήκες μάθησης σε κάθε περιοχή του νομού».