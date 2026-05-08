Ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτισε τη Σία Κοσιώνη στον «αέρα» του ΣΚΑΪ

Την ώρα που φημολογείται ότι η Σία Κοσιώνη θα αποχωρήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, ο Αλέξης Παπαχελάς την αποχαιρέτησε on air στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse, ο Αλέξης Παπαχελάς είπε στη Σία Κοσιώνη: «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν Σία».
«Ούτως ή άλλως», ήταν η απάντηση της δημοσιογράφου που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τον ΣΚΑΪ ύστερα από δύο δεκαετίες.
Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη παρακολούθησε το βράδυ της 6ης Μαΐου την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο «Telekom Center», και κατά την έξοδό της από το γήπεδο, έπεσε πάνω στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Αναπόφευκτα δέχτηκε ερώτηση για την επικείμενη αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.
«Δε στενοχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» είπε αρχικά με χαμόγελο η Σία Κοσιώνη, για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
Σε σχετική ερώτηση για τον ΣΚΑΪ και το μέλλον της, απάντησε: «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω». Ευχαρίστησε και επιτάχυνε προς την έξοδο του γηπέδου.
