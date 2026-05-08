Ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτισε τη Σία Κοσιώνη στον «αέρα» του ΣΚΑΪ

Την ώρα που φημολογείται ότι η Σία Κοσιώνη θα αποχωρήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, ο Αλέξης Παπαχελάς την αποχαιρέτησε on air στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse, ο Αλέξης Παπαχελάς είπε στη Σία Κοσιώνη: «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν Σία».

«Ούτως ή άλλως», ήταν η απάντηση της δημοσιογράφου που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τον ΣΚΑΪ ύστερα από δύο δεκαετίες.





