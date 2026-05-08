Τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά από πολύωρο χειρουργείο- Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη (7.5.26).

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας και μαρτυρίες κατοίκων, ο ανήλικος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με ηλεκτρικό πατίνι και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, φέρεται όμως να παραβίασε το STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 12χρονο να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στα πόδια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο και έφυγε από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης κατάγματα και εκτεταμένα τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα.

Μετά το χειρουργείο, ο 12χρονος εισήχθη στη ΜΕΘ όπου παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν σκηνές πανικού αμέσως μετά το τροχαίο, όταν αντίκρισαν το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τροχαία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης ανάμεσα στο ηλεκτρικό πατίνι και το διερχόμενο όχημα.