Πάτρα: Σπείρα γυναικών στο στόχαστρο για επιθέσεις και κλοπές σε ηλικιωμένους

Σπείρα γυναικών έχει προκαλέσει ανησυχία στην Πάτρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες περιστατικά επιθέσεων σε ηλικιωμένους άνδρες στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται, ομάδα 2-3 γυναικών κινείται στην περιοχή μεταξύ των οδών Κορίνθου, Αγίου Νικολάου και Κολοκοτρώνη, παρακολουθώντας ηλικιωμένους που εισέρχονται σε πολυκατοικίες με ιατρεία και, σύμφωνα με καταγγελίες, τους ακολουθούν στο ασανσέρ όπου προχωρούν σε κλοπές χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία περιστατικά, ενώ σε μία περίπτωση ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με αποτέλεσμα κάταγμα στο ισχίο, και σε άλλη περίπτωση υπέστη ελαφρύτερο τραυματισμό.