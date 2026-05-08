Πάτρα: Σπείρα γυναικών στο στόχαστρο για επιθέσεις και κλοπές σε ηλικιωμένους

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία περιστατικά
Σπείρα γυναικών έχει προκαλέσει ανησυχία στην Πάτρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες περιστατικά επιθέσεων σε ηλικιωμένους άνδρες στο κέντρο της πόλης.
Όπως αναφέρεται, ομάδα 2-3 γυναικών κινείται στην περιοχή μεταξύ των οδών Κορίνθου, Αγίου Νικολάου και Κολοκοτρώνη, παρακολουθώντας ηλικιωμένους που εισέρχονται σε πολυκατοικίες με ιατρεία και, σύμφωνα με καταγγελίες, τους ακολουθούν στο ασανσέρ όπου προχωρούν σε κλοπές χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία περιστατικά, ενώ σε μία περίπτωση ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με αποτέλεσμα κάταγμα στο ισχίο, και σε άλλη περίπτωση υπέστη ελαφρύτερο τραυματισμό.
Δασμοί Τραμπ: Αμερικανικό δικαστήριο τους κρίνει παράνομους για ακόμη μία φορά
Έρχεται νέα νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr