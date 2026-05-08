Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια, Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε και Μαρία Σάκκαρη

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Παναθηναϊκός - Βαλένθια, Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε για την Euroleague και ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλενα Ριμπάκινα στη φάση των “64” στη Ρώμη ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (08.05.2026).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS4
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:55 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS5
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS6
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS7
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
15:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS8
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
16:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS9
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
18:00 Nova Sports 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη Σάκκαρη – Ριμπάκινα
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Futsal Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπουγιούκτσεκμετσε Turkish Basketball Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League
19:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Καρλσρούη Bundesliga 2
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μίντεν – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Χιλάλ Saudi King Cup
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πάλμα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Σασουόλο Serie A
22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
