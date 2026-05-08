Κοινωνικός Τουρισμός: Τρέχει η υποβολή αιτήσεων για τους συνταξιούχους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, που αφορά αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Ποιοι οι δικαιούχοι - Πώς γίνεται η διαδικασία

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, που καταβάλλουν εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026.Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026.

Σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, οι δικαιούχοι δικαιούνται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), προσφέρονται έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Για τις υπόλοιπες περιοχές, παρέχεται δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, μέσω επιταγής που αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό ανά δικαιούχο και ωφελούμενο. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν κατάλυμα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.Για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 – 09.05.2027), προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%. Η προσαύξηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια καλύπτονται πλήρως.

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει μοριοδότησης, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως κατάσταση ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα και προηγούμενη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε όσους λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια χρονική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee.