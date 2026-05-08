Νοσοκομείο Ρίου: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση

Έντονη ανησυχία προκαλεί η υγειονομική κατάσταση στους καταυλισμούς όπου διαμένουν χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα, μετά τον θάνατο 20χρονου Νεπαλέζου από λεπτοσπείρωση στο Νοσοκομείο Ρίου.

Ο νεαρός εργάτης, που διέμενε σε περιοχή της Ηλείας, κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης, με το περιστατικό να επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις στις συνθήκες διαβίωσης και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα θανατηφόρα περιστατικά λεπτοσπείρωσης σε Ηλεία και Ζάκυνθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται ακόμη έξι μετανάστες εργάτες γης από χώρες όπως το Νεπάλ, το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα φυματίωσης.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές, που παρακολουθούν στενά την κατάσταση.