Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα των ΗΠΑ σε στρατιωτικές θέσεις του Ιράν για «αυτοάμυνα»- Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Τεχεράνη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατηγικών ιρανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενες ως αιτία προηγούμενες «απρόκλητες» ενέργειες από την πλευρά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ. Παράλληλα, πληροφορίες για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και για σποραδικά πλήγματα κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της χώρας εντείνουν την ανησυχία των αρχών.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (...) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB. Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε αμερικανικό μέσο υποστήριξε πως οι επιθέσεις ενάντια στο Ιράν ήταν ένα "φιλικό χτύπημα" και πως η εκεχειρία είναι ακόμη σε ισχύ.

Ωστόσο λίγο αργότερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με πιο σκληρή ρητορική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκαδα, η οποία είναι πραγματικά ένα "τείχος από ατσάλι".».

Αμερικανικές επιθέσεις και αεράμυνα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ

Σειρά από εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών» μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής προέλευση των ήχων.

Αναφορές από το Fox News και την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές, ως αντίποινα για προηγούμενη επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι επιθέσεις δεν σηματοδοτούν την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φέρονται να είναι υπεύθυνες για μια σειρά επιθέσεων με πυραύλους, drones και μικρά σκάφη κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων που διέρχονταν το Στενό του Ορμούζ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικά αντιτορπιλικά.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκοψαν τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και αντέδρασαν με πλήγματα αυτοάμυνας, καθώς τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέρχονταν το Στενό του Ορμούζ στις 7 Μαΐου». Οι ιρανικές εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και κόμβους πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης.