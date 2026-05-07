Στα χέρια του υπ. Άμυνας το μυστηριώδες drone USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα- ΒΙΝΤΕΟ

Το ναυτικό drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα νερά της Νότιας Λευκάδας πρόκειται να υποβληθεί σε σάρωση από εξειδικευμένα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ οι Αρχές διερευνούν την καταγωγή του και τον πιθανό σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνταν.

Ανάμεσα στις εκδοχές που βρίσκονται υπό εξέταση, ξεχωρίζει το ενδεχόμενο το μη επανδρωμένο σκάφος να έχει ουκρανική προέλευση. Το σενάριο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας, σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου με στόχο την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επίθεση τον Δεκέμβριο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο Qendil, καθώς και η σοβαρή ζημιά που υπέστη τον Μάρτιο το ρωσικό LNG Arctic Metagas από έκρηξη στα νοτιοανατολικά της Μάλτας.

Ψαράδες το παρέδωσαν στο Λιμενικό

Το ναυτικό drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Το μαύρο σκάφος, που έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας -θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας- προκάλεσε έντονη ανησυχία. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρυμουλκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.