Αναστάσης Ροϊλός: Διαχωρίζω πλήρως τη δημόσια εικόνα από την ιδιωτική μου ζωή

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Αναστάσης Ροϊλός και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του στην υποκριτική τέχνη όσο και στη ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του ALPHA, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», μίλησε στο zappit.gr και στον Γιώργο Σκρομπόλα. Ο Αναστάσης Ροϊλός εξήγησε γιατί έχουμε ανάγκη από κωμωδίες στην τηλεόραση, ενώ υπογράμμισε ότι διαχωρίζει την προσωπική του ζωή από τη δημόσια εικόνα του.

«Πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη από κωμωδίες στην τηλεόραση. Και σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό που λες, γιατί ακριβώς, με αυτό που σου είπα τώρα πριν για το παιδί και το ότι σε βάζει σε μία διαδικασία να επαναξιολογείς πράγματα και να ψάχνεις πράγματα σε υπαρξιακό επίπεδο, έχει να κάνει και η κωμωδία. Δηλαδή, μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και μόνο η ευκαιρία ή η ανάγκη – γιατί αυτή είναι η σειρά – να δω τα πράγματα, ακόμα και πράγματα που θα μπορούσαν να είναι πολύ βαριά και να μπορούσαμε να κλάψουμε γι’ αυτά, να μας πιέσουν πολύ, να μας βάλουνε και να μας πιέσουν πολύ ψυχολογικά, να τα δω μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας. Και να πω ότι “α, για δες, μπορείς να δεις πολλά προβλήματα, αν όχι όλα, μέσα από ένα πρίσμα κωμωδίας, μιας απόστασης” και να κάνεις και πλάκα με αυτά, και τελικά να τα δεχτείς ή να τα ξεπεράσεις πολύ πιο εύκολα», είπε αρχικά ο Αναστάσης Ροϊλός.

«Δεν ξέρω αν έχω μία απάντηση για το αν με άλλαξε η δημοσιότητα. Γιατί δεν ξέρω πώς θα ήμουν αν δεν το έκανα, και επειδή ακριβώς δεν νοιάζομαι για την εικόνα μου και για το πώς θα είμαι στην επικαιρότητα και τα λοιπά… δεν ξέρω τι να σου πω», δήλωσε στη συνέχεια ο Αναστάσης Ροϊλός.

Για τις «Άγριες Μέλισσες» ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Επικοινωνήσανε μαζί μου τον Φεβρουάριο. Υπήρχε η σκέψη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα Μάιο – Ιούνιο, τελικά ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είναι μία πολύ γλυκιά ανάμνηση, λόγω της ομάδας που γίναμε εκεί πέρα. Και το ότι σε μεγάλο βαθμό, ξέρεις, δεν ήτανε μόνο για μένα το ότι ξεκίνησε η δημοσιότητα. Ήταν για πολλούς ακόμα. Οπότε το είχαμε μοιραστεί. Το ότι ήμασταν έξι, εφτά άνθρωποι, όλοι νέοι, που παίρναμε αυτούς τους ρόλους… που σ’ εμάς έγινε ταυτόχρονα αυτό, κάπως μας έκανε οικογένεια.

Για το κίνημα metoo ο Αναστάσης Ροιλός σημείωσε: «Αυτό που έχει ειπωθεί πολλές φορές και συμφωνώ, είναι ότι αυτά υπάρχουν παντού. Μην νομίζει κάποιος ή μην τολμήσει κάποιος να πει ότι “όχι βρε παιδιά, στον δικό μας χώρο δεν γίνονται”. Γίνονται παντού… Απλώς ο δικός μας χώρος, επειδή φαίνεται… νοιάζονται. Επειδή είναι ένα ανθρώπινο πρόβλημα, και όχι ένα πρόβλημα του χώρου, πήρε δημοσιότητα και καλώς πήρε δημοσιότητα. Και γενικά μετά ξεκίνησε μία κατάσταση νομίζω που όλοι είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Και αυτό είναι καλό. Η τοξικότητα θεωρώ ότι έχει πάρα, μα πάρα πολλές μορφές. Έχω βρεθεί απέναντι σε διαφόρων ειδών τοξικές συμπεριφορές. Από όλα νιώθω ότι έχω μάθει. Δεν με έχει καταβάλει κάτι».

«Διαχωρίζω πλήρως τη δημόσια εικόνα από την ιδιωτική μου ζωή. Νομίζω ότι έτσι πρέπει. Γιατί έτσι ξαναβρίσκεις και τα πατήματά σου, και δεν ξεχνιέσαι», ξεκαθάρισε στη συνέχεια ο Αναστάσης Ροϊλός, αναφέροντας ακόμα: «Παύω να είμαι ευγενής αν γίνει κάτι που είναι αντίθετο στον αξιακό μου κώδικα, στα πιστεύω μου. Θεωρώ ότι θέλει πολύ δύναμη για να είσαι ευγενής, για να είσαι καλός. Για να είσαι καλός, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να γίνεις και πολύ κακός, αν χρειαστεί».

Με αφορμή τη σειρά που πρωταγωνιστεί ο Αναστάσης Ροϊλός κλήθηκε να απαντήσει αν η πατρότητα είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό του.

«Δεν έχω σκεφτεί την πατρότητα. Πολύ ειλικρινά στο λέω, δηλαδή το σκέφτομαι και αυτή τη στιγμή που μου το λες. Αλλά να σου πω και κάτι; Όταν δουλεύεις τέτοια ωράρια, μπορείς να το σκεφτείς; Μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου να φανταστείς την καθημερινότητά σου και με ένα παιδί; Καλό είναι άμα ξέρεις… φυσικά πολλές φορές δεν σε ρωτάνε αυτά, έρχονται. Αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ», είπε.