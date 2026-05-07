Δάφνη Καραβοκύρη: Νόσησα με νευρική ανορεξία στα 15 μου

Μία νέα συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε η Δάφνη Καραβοκύρη και αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε κατά τη διάρκεια της εφηβείας της με τη νευρική ανορεξία.

Η γνωστή δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη (07.05.2026) και μίλησε για όλα στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εγώ επειδή νόσησα στα 15, υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με αυτό και να πούμε ότι ήτανε κι ένα μεγάλο ταμπού. Δηλαδή, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός, ήσουν τυχερός. Εμένα οι γονείς μου το είδανε. Και αντιμετωπίστηκε. Και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη ότι το ξεπερνάς. Μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό σου. Και ούσα πάντα μαθήτρια», εξομολογήθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη για τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία.

«Υπήρχανε πάρα πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου στο σπίτι, διότι χωρίζανε. Οπότε, ήταν ο τρόπος μου να τους πω “ε, γονείς, είμαι κι εγώ εδώ, θέλω λίγη προσοχή, μπορείτε να σταματήσετε; Να σταματήσει να γίνεται αυτός ο χαμός μέσα στο σπίτι;”. Γιατί τα προβλήματα των γονιών μου, φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Δηλαδή, δεν ξεκινάει από μόνη της μια μέρα… Οπότε ήτανε μία ανάγκη για προσοχή και φροντίδα. Και μπορεί να μην αντιλήφθηκαν τον λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα», δήλωσε ακόμα η Δάφνη Καραβοκύρη, εξηγώντας πώς έφτασε στη νευρική ανορεξία.

Ύστερα ερωτήθηκε για το σχόλιο του Θοδωρή Ρακιντζή που την παραλλήλισε με την Νανά Καραγιάννη, η οποία έφυγε από τη ζωή από νευρική ανορεξία.

«Βγήκε ο Θοδωρής ο Ρακιντζής και το λέω με πολλή αγάπη κι έκανε ένα σχόλιο και έκανε έναν παραλληλισμό με την Νανά Καραγιάννη. Και λέει ότι “η Δάφνη περνάει αυτή τη στιγμή νευρική ανορεξία” και τα λοιπά… Είναι πάρα πολύ άσχημο να βάζεις ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Του έστειλα προσωπικά ένα μήνυμα λοιπόν. Όχι ένα, δύο και τρία, μιλήσαμε στο Instagram, και του λέω “Θοδωρή μου, εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον”. Ειλικρινά, δεν είναι ότι με εκνευρίζει αυτό που συμβαίνει. “Εκτιμώ το ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι; Είμαι πολύ υγιής”. Και δεν με στεναχωρεί για μένα. Με στεναχωρεί για τον κόσμο που τα διαβάζει. Ότι ανησύχησε ο κόσμος, ότι μου έστειλε μηνύματα», δήλωσε η Δάφνη Καραβοκύρη.