Η στιγμή που αναβάτης πατινιού κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα και παραλίγο να πέσει- ΒΙΝΤΕΟ

Μια ανάσα πριν την πτώση
Νέο βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και δη του TikTok. Σε αυτό φαίνεται αναβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος.
Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κινούνταν πίσω από το πατίνι, διακρίνεται χαρακτηριστικά ο αναβάτης να κινείται επί της λεωφόρου Απόλλωνος.
Λίγο αργότερα στρίβει αριστερά προς την Ποσειδώνος, παραμένοντας στο οδόστρωμα.
Όπως φαίνεται, ο αναβάτης έχει αναπτύξει ταχύτητα, κινούμενος μάλιστα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Σε κάποιο σημείο του βίντεο φαίνεται το πατίνι να αρχίζει να τρέμει έντονα, με τον αναβάτη να χάνει στιγμιαία την ισορροπία του και να βρίσκεται κυριολεκτικά μία ανάσα από την πτώση.
