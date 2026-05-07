Φονικό στο Ηράκλειο: Προφυλακιστέοι ο 54χρονος και η σύζυγός του- Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο.

Οι απολογίες των δύο πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο. Για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει αρχικά ότι η διαδικασία θα γινόταν τη Δευτέρα, ωστόσο τελικά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής τους, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Κατά τις απολογίες τους, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους.