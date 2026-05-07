Συναγερμός στην Λευκάδα: Ψαράδες εντόπισαν θαλάσσιο drone USV- Παραδόθηκε στο Λιμενικό

Με ένα περίεργο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα το μεσημέρι ψαράδες στην Λευκάδα, όταν εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας (USV) να πλέει σε θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Οι ψαράδες το εντόπισαν σε βραχώδη περιοχή του νησιού και το ρυμούλκησαν πίσω στο λιμάνι της Βασιλικής, όπως αναφέρει το thespotlight.gr. Πρόκειται για ένα USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής, έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.