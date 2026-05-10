Ο ΝΟ Πατρών είπε ξανά αντίο στην Α1 Εθνική...

Tην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-’27 θα διεξαχθεί το 99ο πρωτάθλημα της Α1 και ο ΝΟΠ, δυστυχως θα σημειώσει την 19η απουσία του μετά τον υποβιβασμό του στη διαδικασία των πλέι άουτ κόντρα στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, δεν συμμετείχε στα εξής πρωταθλήματα: Αυτά του 1927-’28 (δεν είχε ιδρυθεί), 1928-’29 (δεν είχε ιδρυθεί), 1931-’32 (δεν αγωνίστηκε), 1947-‘48 (δεν αγωνίστηκε), 1953-’54 (δεν αγωνίστηκε) και φυσικά τις 14 φορές που αγωνίστηκε στην Α2.

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι θέσεις που κατέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών σε όλες τις διοργανώσεις του πανελληνίου πρωταθλήματος, στις οποίες συμμετείχε.

Τη δεκαετία του ’90 πέτυχε τις καλύτερες μεταπολεμικές του επιδόσεις, σε σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά

Ο ΝΟΠ ΣΤΗΝ Α1:

Α/Α ΣΕΖΟΝ ΘΕΣΗ

1. 1929-’30 6ος

2. 1930-’31 3ος

3. 1932-’33 5ος

4. 1933-’34 4ος

5. 1934-’35 1ος

6. 1935-’36 2ος

7. 1936-’37 1ος

8. 1937-’38 1ος

9. 1938-’39 1ος

10. 1939-’40 1ος

11. 1944-’45 1ος

12. 1945-’46 1ος

13. 1946-’47 2ος

14. 1948-’49 2ος

15. 1949-’50 1ος

16. 1950-’51 2ος

17. 1951-’52 2ος

18. 1952-’53 3ος

19. 1954-’55 3ος

20. 1955-’56 2ος

21. 1956-’57 5ος

22. 1957-’58 2ος

23. 1958-’59 2ος

24. 1959-’60 3ος

25. 1960-’61 2ος

26. 1961-’62 2ος

27. 1962-’63 3ος

28. 1963-’64 3ος

29. 1964-’65 3ος

30. 1965-’66 3ος

31. 1966-’67 7ος

32. 1967-’68 3ος

33. 1968-’69 5ος

34. 1969-’70 5ος

35. 1970-’71 6ος

36. 1971-’72 5ος

37. 1972-’73 5ος

38. 1973-’74 4ος

39. 1974-’75 4ος

40. 1975-’76 4ος

41. 1976-’77 7ος

42. 1977-’78 6ος

43. 1978-’79 7ος

44.1979-’808ος

45.1980-’816ος

46. 1981-’82 6ος

47. 1982-’83 8ος

48. 1983-’84 9ος

49. 1984-’85 10ος

50.1985-’867ος

51.1986-’877ος

52.1988-’898ος

53. 1990-’91 5ος

54. 1991-’92 5ος

55. 1992-’93 5ος

56.1993-’945ος

57.1994-’955ος

58. 1995-’96 3ος

59.1996-’973ος

60.1997-’983ος

61. 1998-’99 7ος

62.1999-’00 6ος

63. 2000-’01 7ος

64. 2001-’02 10ος

65. 2002-’03 7ος

66. 2003-’04 3ος

67. 2004-’05 7ος

68. 2005-’06 11ος

69.2008-’09 7ος

70.2009-’10 8ος

71. 2010-’11 9ος

72. 2011-’12 10ος

73. 2012-’13 12ος

74. 2016-’17 11ος

75. 2023-’24 14ος

76. 2024-’25 9ος

77. 2025-’26 15ος

Φαντάζει τόσο μακρινό το να επαναλάβει ο ΝΟΠ τις 16 συνεχόμενες και τόσο επιτυχημένες συμμετοχές στην Α1 της «χρυσής δεκαετίας» των ‘90ς

Ο ΝΟΠ στην Α2 Εθνική

Τη δεκαετία του ’90 ήταν αδιανόητο να σκεφτόταν κανείς ότι ο ΝΟΠ όχι μόνο δεν θα έκανε πορεία πρωταθλητισμού μα θα κινδύνευε να μπλέξει σε περιπέτειες.

Δυστυχώς ο σύλλογος των 77 συμμετοχών στην Α1 Εθνική και των 8 πρωταθλημάτων έφτασε πλεον 14 συμμετοχές στην Α2 Εθνική, οι δύο τη δεκαετία του ’80.

Ο ΝΟΠ από το 1929 που ιδρύθηκε, μετείχε ανελλιπώς στην πρώτη κατηγορία, μέχρι το 1987 οπότε και υποβιβάστηκε. Τέλη δεκαετίας '80 είχε δύο παρουσίες στην Α2 και μετά ακολούθησε μια «χρυσή» δεκαετία. Το σερί διακόπηκε το 2007, ενώ από το 2013 μέχρι σήμερα ο ΝΟΠ έχει 10 συμμετοχές στην Α2. Ρουτίνα έγινε, δυστυχώς. Συνολικά στην ιστορία του μετρά 6 υποβιβασμούς.

Η λίστα με τις συμμετοχές του στην Α2:

Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΗ

1. 1987-’88 1

2. 1989-’90 1

3. 2006-’07 3

4. 2007-΄08 2

5. 2013-‘14 4

6. 2014-΄15 3

7. 2015-’16 1

8. 2017-’18 3

9. 2018-’19 7

10. 2019-’20 5

11. 2020-’21 5

12. 2021-’22 3

13. 2022-’23 1

14. 2027-’27 -

* Το πρωτάθλημα περιόδου 2019-’20 διεκόπη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αμέσως μετά την 9η αγωνιστική και ενώ ο ΝΟΠ βρισκόταν στην 5η θέση του Νοτίου ομίλου

* Το πρωτάθλημα περιόδου 2020-’21 διεξήχθη σε δύο δόσεις, χωρίς παιχνίδια για τις θέσεις 1-8. Ο ΝΟΠ τερμάτισε εκτός 4άδας, 3ος στον όμιλό του, με τους ίδιους βαθμούς που είχε και ο 3ος Ηλυσιακός στον άλλο όμιλο

* Συνολικά στην ιστορία του στην Α2 Εθνική και σε 13 συμμετοχές (μέχρι και 2022-23) έχει 200 αγώνες, 138 νίκες, 15 ισοπαλίες και 47 ήττες, ενώ τα γκολ είναι 2028-1.467 (+561) υπέρ του.

* Το δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα πόλο, ξεκίνησε ως Β’ Εθνική, το 1949, από το 1987 μετονομάστηκε σε Α2 Εθνική και την περίοδο 2025-’26 διεξήχθη για 78η φορά.