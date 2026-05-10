Ο ΝΟ Πατρών είπε ξανά αντίο στην Α1 Εθνική...

Ο 6ος υποβιβασμός του
Tην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-’27 θα διεξαχθεί το 99ο πρωτάθλημα της Α1 και ο ΝΟΠ, δυστυχως θα σημειώσει την 19η απουσία του μετά τον υποβιβασμό του στη διαδικασία των πλέι άουτ κόντρα στα Χανιά.
Πιο συγκεκριμένα, δεν συμμετείχε στα εξής πρωταθλήματα: Αυτά του 1927-’28 (δεν είχε ιδρυθεί), 1928-’29 (δεν είχε ιδρυθεί), 1931-’32 (δεν αγωνίστηκε), 1947-‘48 (δεν αγωνίστηκε), 1953-’54 (δεν αγωνίστηκε) και φυσικά τις 14 φορές που αγωνίστηκε στην Α2.
Για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι θέσεις που κατέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών σε όλες τις διοργανώσεις του πανελληνίου πρωταθλήματος, στις οποίες συμμετείχε.
Τη δεκαετία του ’90 πέτυχε τις καλύτερες μεταπολεμικές του επιδόσεις, σε σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά
Ο ΝΟΠ ΣΤΗΝ Α1:
Α/Α ΣΕΖΟΝ ΘΕΣΗ
1. 1929-’30 6ος
2. 1930-’31 3ος
3. 1932-’33 5ος
4. 1933-’34 4ος
5. 1934-’35 1ος
6. 1935-’36 2ος
7. 1936-’37 1ος
8. 1937-’38 1ος
9. 1938-’39 1ος
10. 1939-’40 1ος
11. 1944-’45 1ος
12. 1945-’46 1ος
13. 1946-’47 2ος
14. 1948-’49 2ος
15. 1949-’50 1ος
16. 1950-’51 2ος
17. 1951-’52 2ος
18. 1952-’53 3ος
19. 1954-’55 3ος
20. 1955-’56 2ος
21. 1956-’57 5ος
22. 1957-’58 2ος
23. 1958-’59 2ος
24. 1959-’60 3ος
25. 1960-’61 2ος
26. 1961-’62 2ος
27. 1962-’63 3ος
28. 1963-’64 3ος
29. 1964-’65 3ος
30. 1965-’66 3ος
31. 1966-’67 7ος
32. 1967-’68 3ος
33. 1968-’69 5ος
34. 1969-’70 5ος
35. 1970-’71 6ος
36. 1971-’72 5ος
37. 1972-’73 5ος
38. 1973-’74 4ος
39. 1974-’75 4ος
40. 1975-’76 4ος
41. 1976-’77 7ος
42. 1977-’78 6ος
43. 1978-’79 7ος
44.1979-’808ος
45.1980-’816ος
46. 1981-’82 6ος
47. 1982-’83 8ος
48. 1983-’84 9ος
49. 1984-’85 10ος
50.1985-’867ος
51.1986-’877ος
52.1988-’898ος
53. 1990-’91 5ος
54. 1991-’92 5ος
55. 1992-’93 5ος
56.1993-’945ος
57.1994-’955ος
58. 1995-’96 3ος
59.1996-’973ος
60.1997-’983ος
61. 1998-’99 7ος
62.1999-’00 6ος
63. 2000-’01 7ος
64. 2001-’02 10ος
65. 2002-’03 7ος
66. 2003-’04 3ος
67. 2004-’05 7ος
68. 2005-’06 11ος
69.2008-’09 7ος
70.2009-’10 8ος
71. 2010-’11 9ος
72. 2011-’12 10ος
73. 2012-’13 12ος
74. 2016-’17 11ος
75. 2023-’24 14ος
76. 2024-’25 9ος
77. 2025-’26 15ος
Φαντάζει τόσο μακρινό το να επαναλάβει ο ΝΟΠ τις 16 συνεχόμενες και τόσο επιτυχημένες συμμετοχές στην Α1 της «χρυσής δεκαετίας» των ‘90ς
Ο ΝΟΠ στην Α2 Εθνική
Τη δεκαετία του ’90 ήταν αδιανόητο να σκεφτόταν κανείς ότι ο ΝΟΠ όχι μόνο δεν θα έκανε πορεία πρωταθλητισμού μα θα κινδύνευε να μπλέξει σε περιπέτειες.
Δυστυχώς ο σύλλογος των 77 συμμετοχών στην Α1 Εθνική και των 8 πρωταθλημάτων έφτασε πλεον 14 συμμετοχές στην Α2 Εθνική, οι δύο τη δεκαετία του ’80.
Ο ΝΟΠ από το 1929 που ιδρύθηκε, μετείχε ανελλιπώς στην πρώτη κατηγορία, μέχρι το 1987 οπότε και υποβιβάστηκε. Τέλη δεκαετίας '80 είχε δύο παρουσίες στην Α2 και μετά ακολούθησε μια «χρυσή» δεκαετία. Το σερί διακόπηκε το 2007, ενώ από το 2013 μέχρι σήμερα ο ΝΟΠ έχει 10 συμμετοχές στην Α2. Ρουτίνα έγινε, δυστυχώς. Συνολικά στην ιστορία του μετρά 6 υποβιβασμούς.
Η λίστα με τις συμμετοχές του στην Α2:
Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΗ
1. 1987-’88 1
2. 1989-’90 1
3. 2006-’07 3
4. 2007-΄08 2
5. 2013-‘14 4
6. 2014-΄15 3
7. 2015-’16 1
8. 2017-’18 3
9. 2018-’19 7
10. 2019-’20 5
11. 2020-’21 5
12. 2021-’22 3
13. 2022-’23 1
14. 2027-’27 -
* Το πρωτάθλημα περιόδου 2019-’20 διεκόπη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αμέσως μετά την 9η αγωνιστική και ενώ ο ΝΟΠ βρισκόταν στην 5η θέση του Νοτίου ομίλου
* Το πρωτάθλημα περιόδου 2020-’21 διεξήχθη σε δύο δόσεις, χωρίς παιχνίδια για τις θέσεις 1-8. Ο ΝΟΠ τερμάτισε εκτός 4άδας, 3ος στον όμιλό του, με τους ίδιους βαθμούς που είχε και ο 3ος Ηλυσιακός στον άλλο όμιλο
* Συνολικά στην ιστορία του στην Α2 Εθνική και σε 13 συμμετοχές (μέχρι και 2022-23) έχει 200 αγώνες, 138 νίκες, 15 ισοπαλίες και 47 ήττες, ενώ τα γκολ είναι 2028-1.467 (+561) υπέρ του.
* Το δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα πόλο, ξεκίνησε ως Β’ Εθνική, το 1949, από το 1987 μετονομάστηκε σε Α2 Εθνική και την περίοδο 2025-’26 διεξήχθη για 78η φορά.
