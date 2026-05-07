12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι: Στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» έπειτα από εγχείρηση στο κεφάλι

Στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται το 12χρονο κατόπιν επέμβασης, ύστερα από το τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένο το 12χρονο αγόρι, το οποίο είχε σήμερα το πρωί σφοδρό ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι του στον Ασπρόπυργο της Αττικής.