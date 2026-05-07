12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι: Στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» έπειτα από εγχείρηση στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του
Στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται το 12χρονο κατόπιν επέμβασης, ύστερα από το τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο.
Στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένο το 12χρονο αγόρι, το οποίο είχε σήμερα το πρωί σφοδρό ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι του στον Ασπρόπυργο της Αττικής.
Επιτυχής νευροχειρουργική επέμβαση
Νωρίτερα, ο 12χρονος είχε εισαχθεί στο χειρουργείο του «Π. και Α. Κυριακού» και υπεβλήθη επιτυχώς σε νευροχειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει πολύ σοβαρό τραύμα στον εγκέφαλό του.
Συγκρατημένη αισιοδοξία
Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου κρίνεται ως κρίσιμη, αλλά οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν την πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία τους για την τελική έκβαση.
Τραγωδία στην Κηφισιά: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ- Εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της
Κρούσματα χανταϊού σε ταξιδιώτες «ανάβουν κόκκινο» σε Γαλλία και Ολλανδία- Σε ετοιμότητα η Ευρώπη
Κρήτη: Συγκλονίζει η αδελφή του 21χρονου- «Η οικογένειά μας ζούσε με τον φόβο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr