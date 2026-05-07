MRB: Σαρωτική εμπιστοσύνη των πολιτών στην Κοβέσι με 70%

Σαρωτική είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN.

Πάνω από το 70% των πολιτών θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το θέμα των ημερών, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:

το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει

το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες

Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»

το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»

το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»

το 58% «σίγουρα λάθος»

το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

36% «πολύ καθοριστικό»

24,7% «αρκετά καθοριστικό»

19,2% «όχι και τόσο»

16,5% «καθόλου»

3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

το 63,1% λέει «σίγουρα»

το 16,7% λέει «μάλλον»

το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»

το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»

Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό», στοιχείο που είναι εντυπωσιακό.

Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:

το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»

το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»

το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»

το 13% «σίγουρα διαφωνώ»

Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»

το 13,5% λέει «μάλλον»

το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠΑΣΟΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:

28,8% Νέα Δημοκρατία

5% ΣΥΡΙΖΑ

14,5% ΠΑΣΟΚ

7,7% ΚΚΕ

10,9% Ελληνική Λύση

2,3% Νίκη

10,1% Πλεύση Ελευθερίας

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»

9,8% «μάλλον»

15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»

67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»