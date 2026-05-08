Ο ΝΟΠ επέστρεψε στην Α2 Εθνική πόλο- Απολογισμός

Μετά από τρεις συνεχόμενες παρουσίες στην Α1 Εθνική πόλο ο ΝΟΠ υποβιβάστηκε και επιστρέφει για μια ακόμα φορά στην Α2 Εθνική.

Πισωγύρισμα αναμφίβολα καθώς ο διοικητικός σχεδιασμός των τελευταίων χρόνων είχε αντίθετους στόχους…

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ολοκλήρωσε τη χρονιά μετά από 24 αγώνες στους οποίους πέτυχε 4 μονάχα νίκες, είχε μια ισοπαλία και 19 ήττες, ενώ τα γκολ ήταν 273-430 κατά. Και ως αποδείχτηκε ήταν η πιο αδύναμη ομάδα, μετά τη Λάρισα.

Μετά το διαζύγιο με τον Βασίλη Λαμπάτο, νέος προπονητής από την αρχή της σεζόν ανέλαβε ο Φώντας Λεμπέσης, που όμως μετά την πρωτοχρονιά αντικαταστάθηκε από τον Βασίλη Κουνδουράκη.

Τριπλή αλλαγή είχαμε και στην προεδρία του Ομίλου, αφού ο Γιώργος Μάνεσης παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο Καθρέπτα που όμως λόγω προβλημάτων υγείας αποχώρησε (λίγο πριν το θάνατό του) δίνοντας τη θέση του στον Σοφοκλή Τσιμπλοστεφανάκη.

Ούτε οι τρεις διοίκησεις, ούτε οι τρεις προπονητές μπόρεσαν την παραμονή της ομάδας.

Αναφορικά με το έμψυχο υλικό, ο ΝΟΠ σε σχέση με πέρυσι έχασε το μεγάλο του ταλέντο,Ηλία Αγγελόπουλο αλλά και τον Θωμά Μπετχαβά. Επίσης σημαντική απώλεια ήταν το διαζύγιο με τον Θαραλέο Πασσά και τον Τασο Βικάτο. Ενισχύθηκε με τον Φίλιππο Αντίοχο από την ΝΕΠ και κάποιους φοιτητές από την Αθήνα, ενώ είχε και δύο ξένους στη σύνθεσή του.

ΕΝΔΕΚΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΚΑ ΜΟΛΙΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ

Ετσι το φετινό ρόστερ του ΝΟΠ αποτελούσαν δύο ξένοι (Μπιοκάνιν, Χατζίτ), επτά μη πατρινοί παίκτες που αποκτήθηκαν με μεταγραφή, κύρια φοιτητές (Παπαχριστόπουλος, Παπαδημητρίου, Σταμέλος, Παράσχος, Π. Σιαμάς, Γ. Σιαμάς και ο βασικός γκολκίπερ Καβουσανός), από τους οποίους οι Παπαδημητρίου - Παράσχος σταμάτησαν στην 11η αγωνιστική, δύο ακόμα που αποκτήθηκαν από την ΝΕΠ (Αντίοχος, Αθανασόπουλος), ο Κρεμανταλάς που έφυγε άρον - άρον μετά την 11η αγωνιστική για την ΝΕΠ, οι δύο που σταμάτησαν στις αρχές λόγω πανελληνίων Γιώτης - Νικολόπουλος και 12 «δικοί» του παίκτες (11 γηγενείς), οι έμπειροι και αρχηγοί Β. Κανελλόπουλος - Ανδρικόπουλος και οι πιτσιρικάδες (άπαντες της εφηβικής ομάδας), οι δύο γκολκίπερ Ρ. Κανελλόπουλος - Ανδρεόπουλος, οι Λαμπάτος, Χριστοδουλόπουλος, Ζαφείρης, Δ. Τουντόπουλος, Π. Τουντόπουλος και τρεις ακόμα με ολιγόλεπτες συμμετοχές: Αναστασίου, Νταφογιάννης, Σοφιανόπουλος.

Γενικά πολύ φτωχικά πράματα (ως απεδείχθη στη βαθμολογία)…

Συνολικά δηλώθηκαν 30 παίκτες. Από αυτούς εν τέλει αγωνίστηκαν οι 27, στη συντριπτική τους πλειοψηφία νεαροί.

Το απόλυτο, με 24 συμμετοχές σε ισάριθμα ματς είχε ο καλύτερός του παίκτης (και νέο μήλον της έριδος στην Αθήνα) Αγγελος Λαμπάτος και ο Φίλιππος Αντίοχος, ενώ ακολούθησαν: Γ. Σιαμάς 23, Νίκος Ανδρικόπουλος 23, Παπαχριστόπουλος 22, Σταμέλος 22.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπιοκάνιν με 50 γικολ και ακολούθησε ο Λαμπάτος με 45 και ο Ανδρικόπουλος με 30.

Θυμίζουμε πως πάρχουν 17 πρώην του σε ομάδες της Α1: Χρήστος Μπιτσάκος (ΠΑΟΚ), Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Σπύρος Λυκούδης (ΟΣΦΠ), Χρήστος Μαυριόπουλος (Εθνικός), Κώστας Παπάκος (Εθνικός), Αρης Καραβιώτης (Εθνικός), Μιχάλης Δίπλαρος (Υδραϊκός), Γιάννης Παπάκος (Πανιώνιος), Χριστόφορος Τρασάι (Πανιώνιος), Κώστας Λιμαράκης (Απόλλων), Ανδρέας Αλμύρας (Βουλιαγμένη), Ηλίας Αγγελόπουλος (Βουλιαγμένη), Θωμάς Μπετχαβάς (Περιστέρι), Νίκος Νταβλούρος (Πανιώνιος). Δύο εξωτερικό: Χριστόδουλος Κολόμβος (ΕΝΚΑ Τουρκίας), Απόστολος Γεωργαράς ( University of the Pacific ΗΠΑ - Υδραϊκός).

Προφανώς όλοι αυτοί μαζί με 2-3 Πατρινούς από το φετινό ρόστερ συγκροτούν ομάδα πληρέστερη από αυτή των ΄90ς, προφανώς την πληρέστερη στην Α1...

Το 30-7 με το οποίο ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα ήταν η μεγαλύτερη ήττα του και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του στην Α1. Θυμίζουμε: Μεγαλύτερη σε διαφορά ήττα εντός έδρας στο πρωτάθλημα το 4-31 από τον ΠΑΟ (2012-2013 στο ΟΑΚΑ όμως) και 2-20 από τον Εθνικό το 1983 (7-30 από τον ΠΑΟ το 2025), ενώ εντύπωση προκαλεί και το 1-11 από τη Βουλιαγμένη το 2001. το 1-8 από τον ΠΑΟΚ το 2011. Εντός έδρας ήταν και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (24-2 το 2012) που όμως διεξήχθη στον Πειραιά.

Τα παιχνίδια του συνοπτικά:

05-10-2025 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΝΟΠ 22-15 (5-4 3-3 5-5 7-2)

11-10-2025 ΠΑΟ - ΝΟΠ 25-4 (5-0 7-1 8-2 5-1)

18-10-2025 ΝΟΠ- ΧΑΝΙΑ 8-8 (3-1 2-1 1-4 2-2)

25-10-2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΟΠ 23-10 (7-3 4-2 7-1 5-4)

01-11-2025 ΝΟΠ - Π. ΦΑΛΗΡΟ 16-19 (2-3 3-6 7-5 4-5)

08-11-2025 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΝΟΠ 20-7 (4-3 6-0 5-1 5-3)

15-11-2025 ΝΟΠ - ΧΙΟΣ 12-12 (3-4 2-1 3-3 4-5)

22-11-2025 ΝΟΠ - ΕΘΝΙΚΟΣ 14-15 (2-2 6-6 3-2 3-5)

29-11-2025 ΝΟΠ - ΠΑΟ 7-30 (2-6 3-7 2-7 0-10)

06-12-2025 ΧΑΝΙΑ - ΝΟΠ 15-16 (4-4 3-4 4-3 4-5)

13-12-2025 ΝΟΠ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-21 (4-6 1-4 2-3 3-8)

31-01-2026 Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΝΟΠ 18-11 (4-2 5-5 5-3 4-1)

07-02-2026 ΝΟΠ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 20-7 (2-7 2-3 1-6 2-4)

14-02-2026 XIOΣ - ΝΟΠ 17-5 (3-1 5-0 5-3 4-1)

20-02-2026 ΝΟΠ - ΓΛΥΦΑΔΑ 11-17 (3-2 1-4 3-5 4-6)

07-03-2026 ΥΔΡΑΪΚΟΣ - ΝΟΠ 19-6 (2-3 5-0 5-2 7-1)

11-03-2026 ΝΟΠ - ΛΑΡΙΣΑ 26-13 (6-3 6-1 8-4 6-5)

14-03-2026 ΟΦΘ - ΝΟΠ 16-12 (4-3 6-4 2-3 4-2)

18-03-2026 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΝΟΠ 15-8 (2-2 5-1 5-1 3-4)

21-03-2026 ΝΟΠ - ΥΔΡΑΪΚΟΣ 9-20 (4-3 1-5 3-5 1-7)

28-03-2026 ΛΑΡΙΣΑ - ΝΟΠ 10-16 (2-3 2-4 4-5 2-4)

18-04-2026 ΝΟΠ - ΟΦΘ 18-13 (6-4 3-1 4-5 5-3)

04-05-2026 ΝΟΠ-ΧΑΝΙΑ 15-22 (2-6 3-6 5-5 5-5)

07-05-2026 ΧΑΝΙΑ-ΝΟΠ 19-10 (5-1 5-2 5-5 4-2)

Αναλυτικά ο πίνακας με τον αγωνιστικό απολογισμό των παικτών του ΝΟΠ (στην πρώτη στήλη οι συμμετοχές και στη δεύτερη τα τέρματα):

Αγγελος Λαμπάτος 24-45

Φίλιππος Αντίοχος 24-26

Νίκος Ανδρικόπουλος (C) 23-30

Γεώργιος Σιαμάς 23-0

Γιώργος Παπαχριστόπουλος 22-27

Δημήτρης Σταμέλος 22-13

Μιχαΐλο Μπιοκάνιν 21-50

Παναγιώτης Σιαμάς 21-24

Βασίλης Καβουσανός (gk) 21-1

Βασίλης Κανελλόπουλος (C) 19-23

Διονύσης Τουντόπουλος 14-1

Ραφαήλ Κανελλόπουλος (gk) 14-0

Μέλντιν Χατζίτ 13-11

Ηλίας Ζαφείρης 13-3

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος 12-2

Κώστας Κρεμανταλάς 11-2

Δημήτρης Νικολόπουλος 11-1

Δημήτρης Παπαδημητρίου 9-7

Παναγιώτης Τουντόπουλος 9-3

Μιχάλης Παράσχος 5-1

Αχιλλέας Γιώτης (gk) 3-0

Σπύρος Αθανασόπουλος 3-0

Γιώργος Αναστασίου 2-0

Γιάννης Ανδρεόπουλος (gk) 1-0

Παντελής Νταφογιάννης 1-0

Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος 1-0

Άγγελος Παπάκος 0-0

Θρασύβουλος Παπουλίδης 0-0

Γιώργος Τριαντάφυλλος 0-0

Χριστόφορος Κοτσάμπας 0-0