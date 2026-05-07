Κρούσματα χανταϊού σε ταξιδιώτες «ανάβουν κόκκινο» σε Γαλλία και Ολλανδία- Σε ετοιμότητα η Ευρώπη

Το γαλλικό Υπουργείο Υγείας προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με έναν Γάλλο υπήκοο, ο οποίος υποβάλλεται σε διαγνωστικές εξετάσεις για τον χανταϊό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το άτομο αυτό εμφάνισε ήπια συμπτώματα μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αγία Ελένη προς το Γιοχάνεσμπουργκ. Η περίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Συνολικά οκτώ Γάλλοι πολίτες, οι οποίοι δεν επέβαιναν στο πλοίο MV Hondius, ταυτοποιήθηκαν ως επαφές του μολυσμένου ατόμου μετά την αποβίβασή του από το σκάφος. Οι αρχές αντέδρασαν αμέσως.

Εφαρμόστηκαν μέτρα απομόνωσης και η διαδικασία της διάγνωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ασθενή που παρουσίασε την κλινική εικόνα. Με τα νέα αυτά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών hantavirus που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο ανέρχεται πλέον σε έξι επιβεβαιωμένα και έξι ύποπτα κρούσματα. Είναι μια κατάσταση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να ιχνηλατήσουν κάθε πιθανή μετακίνηση των εμπλεκομένων.