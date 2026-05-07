Ο Χάρι Κέιν ξέσπασε σε κλάματα, αν και έφτασε τα 79 γκολ στην Ευρώπη

Η Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν στον επαναληπτικό αγώνα των ημιτελικών του Champions League , αλλά η ήττα με συνολικό σκορ 5-6 διέλυσε το μεγαλύτερο όνειρο του Χάρι Κέιν ως ποδοσφαιριστή: να αγωνιστεί και να κερδίσει έναν τελικό Champions League.

Υπάρχει μια ειρωνεία στην κατάσταση του Κέιν. Διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την ομάδα, αλλά ο πόνος είναι επίσης ο πιο βαθύς. Έχει σκοράρει 55 γκολ σε 48 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ένα νέο ρεκόρ καριέρας.

Η Μπάγερν Μονάχου εξασφάλισε νωρίς τον τίτλο της Bundesliga και ο Κέιν ουσιαστικά έχει «κατακτήσει» το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Το Champions League, ιδιαίτερα τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, ανέδειξε την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του Άγγλου επιθετικού. Πέρα από το απλό σκοράρισμα, ο Κέιν έπεσε βαθιά για να δημιουργήσει ευκαιρίες, να οργανώσει το παιχνίδι, να τεντώσει την άμυνα, να πιέσει και έγινε το επίκεντρο ολόκληρου του συστήματος.

Αλλά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν είχε ποτέ να κάνει μόνο με τους αριθμούς. Οι άνθρωποι θυμούνται τις τελικές βραδιές. Θυμούνται το ασημένιο τρόπαιο. Τις θριαμβευτικές στιγμές κάτω από τα φώτα του Champions League.

Ο Κέιν – με 14 γκολ στο Champions League αυτή τη σεζόν, ένα ακόμη προσωπικό ρεκόρ – βρίσκεται για άλλη μια φορά εκτός αυτού.

Πριν από ένα χρόνο, η Μπάγερν αποκλείστηκε από την Ίντερ στα προημιτελικά. Αυτό ήταν ένα οδυνηρό πλήγμα, επειδή ο τελικός εκείνης της σεζόν παιζόταν εδώ στο Μόναχο.

Ο Κέιν έφτασε στη Γερμανία με το όνειρο να κατακτήσει το Champions League και να σηκώσει το τρόπαιο στο γήπεδο της πατρίδας του, Allianz Arena. Αυτή η εικόνα θεωρήθηκε κάποτε ως το τέλειο τέλος στο ταξίδι του για να σπάσει την «κατάρα του τρόπαιου» που κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην Τότεναμ.

Πέτυχε πάντως το 79ο γκολ του σε όλες τις συλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Αγγλος σούπερ σταρ κυνηγάει τους Ρονάλντο, Μέσι. Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά που προηγούνται στη σχετική λίστα.

Ιδού οι πρώτοι των πρώτων Ευρωσκόρερς με 50 τουλάχιστον γκολ (σε Τσάμπιονς Λιγκ, ΟΥΕΦΑ,Κόνφερενς, Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ, Διηπειρωτικό):

Περισσότερα γκολ σε όλες τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και της FIFA (με μαύρα γράμματα οι παίκτες που δεν έχουν εγκαταλείψει την ενεργό δράση και συνεχίζουν):

151 Κριστιάνο Ρονάλντο (Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους). ΣΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ

137 Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα, Παρί). ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ.

117 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα)

93 Καρίμ Μπενζεμά (Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης). ΣΤΗΝ ΑΛ ΙΝΤΙΧΑΝΤ.

79 Χάρι Κέιν (Τότεναμ, Μπάγερν)

77 Ραούλ Γκονζάλες (Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε)

71 Κιλιάν Εμπαπέ (ΠΣΖ, Ρεάλ Μαδρίτης)

70 Φίλιπο Ιντζάγκι (Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν)

67 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Φιορεντίνα, Σάλκε) Εκτός Ευρώπης

67 Αντρί Σεφτσένκο (Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν, Τσέλσι)

64 Μοχάμεντ Σαλάχ (Βασιλεία, Τσέλσι, Φιορεντίνα, Ρόμα, Λίβερπουλ)

63 Έρικ Χάαλαντ (Μόλντε, Ρέντ Μπουλ, Ντόρτμουντ, Μαν. Σίτι)

63 Σέρχιο Αγκουέρο (Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι)

62 Ρουντ φαν Νίστελροϊ (Χέρενφεν, PSV, Man United, Ρεάλ Μαδρίτης, Αμβούργο)

62 Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν)

59 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille)

59 Thomas Müller (Bayern). ΣΤΗΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ.

59 Τιερί Ανρί (Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα)

59 Χένρικ Λάρσον (Φέγενορντ, Σέλτικ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χέλσινγκμποργκ)

57 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Paris Saint-Germain) Germain, Man United)

56 Eusébio (Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man United). ΣΤΗΝ ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ.

54 Αντουάν Γκριεζμάν (Ρεάλ Σοσιεδάθ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο)

54 Alessandro Del Piero (Juventus)

50 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Αλφρέντο Ντι Στέφανο (Ρεάλ Μαδρίτης)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV). ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ.

* Πρώτος Ελληνας ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30 (με ΠΑΟ 16, με ΠΑΟΚ 14), ακολουθούν οι: Παυλίδης 28 (Βίλεμ 2, ΑΖ 16, Μπενφίκα 10), Νικολαϊδης 26 (ΑΕΚ), Σαραβάκος 25 (23 Παναθηναϊκός, 2 ΑΕΚ)

* Πρώτοι ελληνικών ομάδων: Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30, Ντέμης Νικολαΐδης 26, Κριστόφ Βαζέχα 25, Δημήτρης Σαραβάκος 25, Αγιούμπ Ελ Κααμπί 25, Γιουσέφ Ελ-Αραμπί 20, Στέφανος Αθανασιάδης 20, Νίκος Λυμπερόπουλος 18, Νίκος Αναστόπουλος 17, Αντρίγια Ζίβκοβιτς 17, Αντώνης Αντωνιάδης 16, Κώστας Μήτρογλου 15, Μιχάλης Κωνσταντίνου 15, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 15, Κώστας Φορτούνης 13.

* Τα στοιχεία μέχρι και 6/5/2026

* Οι διοργανώσεις: Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο UEFA / Europa League / Κύπελλο Εκθέσεων, UEFA Europa Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, UEFA Super Cup, Κύπελλο UEFA Intertoto, Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό

* Δεν έχουν προσμετρηθεί τα γκολ που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι