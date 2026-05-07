Τραγωδία στην Κηφισιά: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ- Εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Φοίβου στην Κηφισιά, με θύμα μία 85χρονη ανάπηρη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της ανάμεσα στην πόρτα και τον θάλαμο του εσωτερικού ασανσέρ του σπιτιού της και έχασε την ζωή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές, που την ανέσυραν νεκρή.