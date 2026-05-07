Τραγωδία στην Κηφισιά: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ- Εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της

Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να την βγάλουν από το ασανσέρ ωστόσο το τέλος, δεν ήταν αίσιο για την άτυχη γυναίκα
Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Φοίβου στην Κηφισιά, με θύμα μία 85χρονη ανάπηρη γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της ανάμεσα στην πόρτα και τον θάλαμο του εσωτερικού ασανσέρ του σπιτιού της και έχασε την ζωή της.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές, που την ανέσυραν νεκρή.
