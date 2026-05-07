Χανταϊός: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στο Ισραήλ - Δεν συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο

Το πρώτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Maariv.

Ο ασθενής φέρεται να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Ανατολική Ευρώπη πριν από αρκετούς μήνες και ζήτησε ιατρική βοήθεια όταν εμφάνισε συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η Maariv, ο ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε εξέταση αντισωμάτων μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, η οποία έδειξε έκθεση στον χανταϊό. Ακολούθησε στη συνέχεια εξέταση που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού και επιβεβαίωσε τη λοίμωξη.

Η κατάστασή του, προς το παρόν, χαρακτηρίζεται σταθερή. Δεν έχει χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ ούτε αυστηρή απομόνωση, ωστόσο παρακολουθείται ιατρικά. Το περιστατικό έχει ήδη δηλωθεί στο ισραηλινό Υπουργείο Υγείας.

Παρότι η εμφάνιση του ιού στο Ισραήλ θεωρείται ασυνήθιστη, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται περιστατικά στη χώρα.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, είχαν υπάρξει υποψίες μόλυνσης Ισραηλινών ταξιδιωτών στη Νότια Αμερική.

Χανταϊός: Η διαφορά με τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Ωστόσο, σε αντίθεση με το ξέσπασμα του στελέχους των Άνδεων που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά ευρωπαϊκό στέλεχος του ιού.

Η διαφορά είναι σημαντική: ενώ το στέλεχος των Άνδεων έχει σπάνιες αλλά καταγεγραμμένες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, τα περισσότερα άλλα στελέχη του χανταϊού μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά στον άνθρωπο.

Το στέλεχος των Άνδεων προέρχεται από τη Νότια Αμερική, κυρίως την Αργεντινή και τη Χιλή, και είναι το μοναδικό στο οποίο έχουν καταγραφεί σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Παράλληλα, η επιδημία που συνδέεται με το MV Hondius εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές διεθνώς. Χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν το πλοίο αγκυροβολήσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, ώστε να διαπιστωθεί αν εμφανίζουν συμπτώματα ή έχουν εκτεθεί στον ιό.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες (ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός πολίτης) έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα που συνδέονται με το ταξίδι, μεταξύ αυτών και ένας Ελβετός που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.