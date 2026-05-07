Δήμος Δυτ. Αχαΐας: Εγκρίθηκε ομόφωνα το το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί τον βασικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Δήμου τα επόμενα χρόνια.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες πολιτικής, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μάλιστα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στη Νότια Ευρώπη που ενσωματώνει οριζόντια τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 86.012.206,29 ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ενταγμένα στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών (ύδρευση, κοινόχρηστοι χώροι, παιδεία, αθλητισμός)» (περισσότερα από 44,4 εκατομμύρια ευρώ).

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά στην περίοδο 2024-2028 έχει ήδη ξεκινήσει και καταγράφεται η εξής πρόοδος:

- 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκ. ευρώ αποτελούν έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το 2026

- 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού 44,8 εκ. ευρώ αποτελούν έργα που έχουν ενταχθεί στη Στρατηγική ΟΧΕ «Παράκτιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας»

- 18 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκ. ευρώ αποτελούν έργα που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

- 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,8 εκ. ευρώ έχει υποβληθεί πρόταση σε χρηματοδοτικό εργαλείο και αναμένεται η απόφαση ένταξης τους.

Να σημειωθεί, πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αποτυπώνει τη φιλοσοφία της δημοτικής Αρχής, αλλά και την πρόθεση αξιοποίησης των ισχυρών σημείων της περιοχής, όπως ο πρωτογενής τομέας με εξαγώγιμα προϊόντα και δυναμική μεταποίησης, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα με δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού, οι ενεργές κοινωνικές δομές και οι δυνατότητες ανάπτυξης πράσινης οικονομίας, ενώ αποτελεί και αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας προέκυψαν σημαντικές προτάσεις που συμπεριελήφθησαν στον τελικό σχεδιασμό.

«Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας δεν ήταν μία τυπική διαδικασία, αλλά ένας οργανωμένος σχεδιασμό με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη χρηστή διοίκηση που προέκυψε από την αξιοποίηση των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας. Τα έργα και οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και η κύρια πηγή χρηματοδότησή τους είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τον Δήμο μας που μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις θα μας οδηγήσει σ’ έναν δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο με αναπτυξιακή προοπτική και επίκεντρο τον άνθρωπο», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την κατάρτιση του Προγράμματος.