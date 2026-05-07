Μέση Ανατολή: Σχεδόν 1.500 πλοία παραμένουν «εγκλωβισμένα» στον Κόλπο

Μιλώντας στην έναρξη συνεδρίου στην Πόλη του Παναμά, ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ ανέφερε: «Επί του παρόντος, 20.000 μέλη πληρώματος και περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα», με τις ΗΠΑ και το Ιράν να κορυφώνουν την αγωνία σχετικά με το εάν θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

Όπως τόνισε, «πρόκειται για αθώους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους προς όφελος άλλων χωρών» και οι οποίοι «βρίσκονται παγιδευμένοι λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων που δεν ελέγχουν».

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαίλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση και δεν έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η Ουάσινγκτον είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν το τελευταίο 24ωρο.

Το βράδυ της Τετάρτης 06.05.2026, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι το Ιράν έχει προθεσμία μίας εβδομάδας για να αποδεχθεί τη συμφωνία.