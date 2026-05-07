Μεσολόγγι: Επίσκεψη Μαθητών και Μαθητριών που βραβεύτηκαν στον Διαγωνισμό STEM 2026

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε την Πέμπτη 7/5/2026 στο Μεσολόγγι τους μαθητές και τις μαθήτριες σχολείων που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για τις σημαντικές επιτυχίες τους και την εξαιρετική παρουσία τους.

Συγκεκριμένα:

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. βραβεύτηκε με Ασημένιο βραβείο για την «Πρωτότυπη Αυτόματη Ρομποτική Πλατφόρμα Ξενάγησης για Τυφλούς», εξασφαλίζοντας παράλληλα την συμμετοχή του στα προκριματικά για την Ολυμπιάδα STEM που θα πραγματοποιηθεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου (Τμήμα Δ1) κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο με το έργο «RoboMessolonghi – Οι Υπερασπιστές της Έξυπνης Πόλης», μία δημιουργική κατασκευή εμπνευσμένη από την ιστορία του Μεσολογγίου.

Το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου απέσπασε Ασημένιο Βραβείο με το έργο «Αυτοματοποιημένο Θερμοκήπιο», παρουσιάζοντας μία καινοτόμα εφαρμογή αυτοματισμού και έξυπνης διαχείρισης καλλιεργειών.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης ανέφερε πως:

«Οι επιτυχίες των παιδιών μας αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία. Με γνώση, δημιουργικότητα και συνεργασία αποδεικνύουν πως η νέα γενιά μπορεί να πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και την τεχνολογία. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους για τη σπουδαία αυτή προσπάθεια και τις μεγάλες διακρίσεις τους».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης επιδόθηκε στους μαθητές κάθε σχολείου το σύμβολο εθιμοτυπίας της Περιφέρειας και ένας αναμνηστικός πάπυρος.

*Οι φωτ. εστάλησαν από το γραφείο Τύπου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.