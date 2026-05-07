Το Φεστιβάλ "Όψεις του Φανταστικού" στις 10 Μαΐου 2026 στην Πάτρα

Το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 18:30 το απόγευμα στο Cafe Molos στην Προβλήτα, Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα διατίθενται προς πώληση τα βιβλία των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές που θα γίνουν παρουσίαση.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

18:30 μέχρι το τέλος του φεστιβάλ

Έκθεση βιβλίων των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.

Από τις 18:30 θα λειτουργεί η έκθεση βιβλίων των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές όπου θα μπορείτε να αγοράσετε καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ όλα τα βιβλία που θα γίνουν παρουσίαση.

18:30 Παρουσίαση των βιβλίων:

Η παγωμένη βασίλισσα της Νυμφάλης, Μαρία Ντόβα

Μια κούνια στο δωμάτιο μου, Ευαγγελία Ασπροποταμίτη

Σκιές από αίμα, Ραφαέλα Μισύρη

Η Λέσχη των Απίθανων Μυστηρίων, Ανδριανή Καλύβα

Θρυαλλίς, Μαριά Κουρνέτα

Ίρις, Μαρία Νεφέλη, Γεώργιος Σπηλιόπουλος

Να μην κρυώσει ο καφές, Σταματία Καλλιβωκά

Μικρές φωτιές, Ελένη Καρακατσάνη

Πιστοποιητικό πατρότητας, Νίκος Χρ. Παπακωνσταντόπουλος

Ένα ουράνιο τόξο για το Άλκη, Αναστασία Ευσταθίου

Τα παιδιά μας οδηγούν Ι+ΙΙ+ΙΙΙ, Σωτήρης Χριστόπουλος

Η ηρωική πράξη του τρίποδου αρκούδου Μπέρρα, Βανέσσα-Βασιλική Μαραγκού

Εφτά ζωές για μια αγάπη, Βανέσσα-Βασιλική Μαραγκού

Θα μιλήσουν οι συγγραφείς των βιβλίων και κατόπιν θα υπογράψουν τα βιβλία τους στον χώρο της έκθεσης βιβλίων.

Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές γεννήθηκαν από μια βαθιά ανάγκη: να υπάρξει ένας εκδοτικός οίκος από συγγραφείς για συγγραφείς.

Σε έναν χώρο όπου για χρόνια η δημιουργία εξαρτιόταν από γνωριμίες, κλειστούς κύκλους και αόρατες πόρτες, επιλέξαμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό. Έναν εκδοτικό ανοιχτό, διαφανή και ανθρώπινο. Έναν χώρο όπου το έργο προηγείται του ονόματος και η φαντασία προηγείται της εξουσίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πιστεύουμε στη δύναμη των ελληνικών ιστοριών.

Πιστεύουμε στους Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς.

Πιστεύουμε ότι η λογοτεχνία του φανταστικού δεν είναι περιθώριο — είναι πολιτισμός.

Από τα πρώτα μας βήματα μέχρι σήμερα, σταθήκαμε δίπλα στους δημιουργούς που τόλμησαν να ονειρευτούν κόσμους πέρα από τα όρια του πραγματικού.

Δώσαμε φωνή σε νέους συγγραφείς.

Αγκαλιάσαμε διαφορετικές γραφές, ιδέες και αισθητικές.

Χτίσαμε μια κοινότητα που βασίζεται στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό.

Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια πορείας, έχουμε εκδώσει εκατοντάδες δημιουργούς από την Ελλάδα και την Κύπρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η φαντασία δεν χρειάζεται άδεια για να υπάρξει — χρειάζεται μόνο χώρο.

Από το 2011, δημιουργήσαμε το Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού, έναν πανελλαδικό θεσμό αφιερωμένο στη λογοτεχνία του φανταστικού, με στόχο τη συνάντηση συγγραφέων, αναγνωστών και καλλιτεχνών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Μαζί με:

τα Βραβεία Λογοτεχνίας του Φανταστικού Larry Niven,

τις ανθολογίες «Θρύλοι του Σύμπαντος»,

και το περιοδικό «Συμπαντικές Διαδρομές»,

δημιουργούμε ένα ζωντανό οικοσύστημα πολιτισμού που στηρίζει το παρόν και χτίζει το μέλλον της ελληνικής λογοτεχνίας του φανταστικού.

Τα βιβλία των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές ταξιδεύουν πόλη με πόλη, χώρα με χώρα.

Οι ιστορίες μας συναντούν ανθρώπους.

Η φαντασία γίνεται γέφυρα.

Γιατί πιστεύουμε πως:

η λογοτεχνία ενώνει,

η φαντασία ελευθερώνει,

και οι ιστορίες αλλάζουν τον κόσμο — μία σελίδα τη φορά, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση των Συμπαντικών Διαδρομών.