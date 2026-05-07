Κρήτη: Συγκλονίζει η αδελφή του 21χρονου- «Η οικογένειά μας ζούσε με τον φόβο»

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κρήτη μετά την άγρια δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Μιλώντας για τον 54χρονο δράστη, η αδελφή του θύματος αποκάλυψε πως η οικογένειά της εδώ και τρία χρόνια «ζει ένα μαρτύριο», με τον ίδιο να παραβιάζει συνεχώς τα ασφαλιστικά μέτρα που του είχαν κάνει.

Μιλώντας στο MEGA, η αδελφή του 21χρονου περιέγραψε την αντιμετώπιση από την αστυνομία όταν κατήγγειλαν ότι ο 54χρονος παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα και ο αδερφός της μαζί με την οικογένειά της ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου. «Μας έλεγαν ότι καθυστερούν γιατί οι διαδικασίες είναι έτσι. Μας ειρωνεύονταν, μας λέγανε να κάνουμε ησυχία και να μη μιλάμε, ενώ ο αδερφός μου είχε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια. Όταν βγήκε ένας αστυνομικός και μιλούσε στο τηλέφωνο έλεγε ''εδώ τον έχω τον γέρο και φωνάζει''. Όταν ο αστυνομικός είπε στο τηλέφωνο ''λένε ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας'' θόλωσα και του είπα ''που ξέρεις εσύ τι περνάμε τρία χρόνια''. Τότε άρχισε να μου λέει ''βούλωσε το, μη μιλάς''».

Συνεχίζει λέγοντας: «Όταν φύγαμε από το Αστυνομικό Τμήμα φύγανε και αυτοί να πάνε στο σπίτι του φονιά. Εμείς ξέρουμε ότι τον συνέλαβαν αυτοί. Στη μήνυση που μας κατατέθηκε μετά μας είπαν ότι πήγε αυτοβούλως, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για τίποτε άλλο».