Κρήτη: Συγκλονίζει η αδελφή του 21χρονου- «Η οικογένειά μας ζούσε με τον φόβο»

Όσα αποκαλύπτει η αδελφή του 21χρονου για τον δράστη και την αντιμετώπιση της αστυνομίας
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κρήτη μετά την άγρια δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
Μιλώντας για τον 54χρονο δράστη, η αδελφή του θύματος αποκάλυψε πως η οικογένειά της εδώ και τρία χρόνια «ζει ένα μαρτύριο», με τον ίδιο να παραβιάζει συνεχώς τα ασφαλιστικά μέτρα που του είχαν κάνει.
Μιλώντας στο MEGA, η αδελφή του 21χρονου περιέγραψε την αντιμετώπιση από την αστυνομία όταν κατήγγειλαν ότι ο 54χρονος παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα και ο αδερφός της μαζί με την οικογένειά της ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου. «Μας έλεγαν ότι καθυστερούν γιατί οι διαδικασίες είναι έτσι. Μας ειρωνεύονταν, μας λέγανε να κάνουμε ησυχία και να μη μιλάμε, ενώ ο αδερφός μου είχε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια. Όταν βγήκε ένας αστυνομικός και μιλούσε στο τηλέφωνο έλεγε ''εδώ τον έχω τον γέρο και φωνάζει''. Όταν ο αστυνομικός είπε στο τηλέφωνο ''λένε ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας'' θόλωσα και του είπα ''που ξέρεις εσύ τι περνάμε τρία χρόνια''. Τότε άρχισε να μου λέει ''βούλωσε το, μη μιλάς''».
Συνεχίζει λέγοντας: «Όταν φύγαμε από το Αστυνομικό Τμήμα φύγανε και αυτοί να πάνε στο σπίτι του φονιά. Εμείς ξέρουμε ότι τον συνέλαβαν αυτοί. Στη μήνυση που μας κατατέθηκε μετά μας είπαν ότι πήγε αυτοβούλως, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για τίποτε άλλο».
Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου πόνου, η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρέτησαν σήμερα στον Χώνο τον 21χρονο που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η σορός του αδικοχαμένου νέου έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε περάσει από το σπίτι των παππούδων του. Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε το μεσημέρι, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται στο συγκινητικό κάλεσμα της οικογένειας να μη φορέσουν μαύρα αλλά λευκά, τιμώντας τη μνήμη του «αγγέλου» τους.
Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν ήταν φορτισμένη μόνο από θλίψη, αλλά και από οργή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν την έναρξη της τελετής σημειώθηκε ένταση, όταν μέλη της οικογένειας αντέδρασαν έντονα στην παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Με φωνές και παράπονα, οι συγγενείς ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, καταγγέλλοντας ολιγωρία των Αρχών τα προηγούμενα χρόνια. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν» φώναζαν, υποστηρίζοντας πως επί τρία χρόνια ζητούσαν προστασία και παρέμβαση χωρίς αποτέλεσμα.
