Απλή αμόλυβδη ακόμη και στα 2,298 ευρώ το λίτρο στην Πάτρα - Δείτε τις τιμές σήμερα - ΦΩΤΟ

ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Οι τιμές της απλής αμόλυβδης στην Πάτρα για σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου, κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Η φθηνότερη καταγεγραμμένη τιμή εντοπίζεται στα 2,024 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η ακριβότερη φτάνει έως και τα 2,298 ευρώ.

Η πλειονότητα των πρατηρίων εμφανίζει τιμές μεταξύ 2,05 και 2,10 ευρώ, γεγονός που δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αγορά καυσίμων της πόλης.

Οι οδηγοί καλούνται να συγκρίνουν τις διαθέσιμες τιμές πριν τον ανεφοδιασμό τους, καθώς οι αποκλίσεις παραμένουν αισθητές ακόμα και μέσα στην ίδια περιοχή.