Απλή αμόλυβδη ακόμη και στα 2,298 ευρώ το λίτρο στην Πάτρα - Δείτε τις τιμές σήμερα - ΦΩΤΟ

Οι μέγιστες, οι ελάχιστες και η μέση τιμή στα καύσιμα, σύμφωνα και με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων
ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Οι τιμές της απλής αμόλυβδης στην Πάτρα για σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου, κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Η φθηνότερη καταγεγραμμένη τιμή εντοπίζεται στα 2,024 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η ακριβότερη φτάνει έως και τα 2,298 ευρώ.
Η πλειονότητα των πρατηρίων εμφανίζει τιμές μεταξύ 2,05 και 2,10 ευρώ, γεγονός που δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αγορά καυσίμων της πόλης.
Οι οδηγοί καλούνται να συγκρίνουν τις διαθέσιμες τιμές πριν τον ανεφοδιασμό τους, καθώς οι αποκλίσεις παραμένουν αισθητές ακόμα και μέσα στην ίδια περιοχή.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης στην Πάτρα για σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στα 1,775 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η υψηλότερη φτάνει έως και τα 2,249 ευρώ.
Οι περισσότερες τιμές στην αγορά κινούνται μεταξύ 1,80 και 1,95 ευρώ, δείχνοντας ότι το κόστος ανεφοδιασμού παραμένει αυξημένο για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Παράλληλα, παρατηρούνται αρκετές αποκλίσεις ανάμεσα στα πρατήρια, γεγονός που καθιστά σημαντική την έρευνα αγοράς πριν την επιλογή ανεφοδιασμού.
