Πάτρα: “Η Γυναίκα μου τρελάθηκε” στο θέατρο Γραμμές Τέχνης

Η θεατρική ομάδα "Θεατρόφιλοι" παρουσιάζουν την θεατρική παράσταση: "Η Γυναίκα μου τρελλάθηκε" των Ν. Τσιφόρου – Π. Βασιλειάδη σε διασκευή του ηθοποιού Μάνου Παντελίδη.

Για πρώτη φορά στην Πάτρα μια κωμωδία βασισμένη στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία των Ν. Τσιφόρου- Π. Βασιλειάδη με την Μαίρη Αρώνη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με μια πιο φρέσκια ματιά αλλά με απόλυτο σεβασμό.



Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Σάκης Κλήρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νεκτάριος Χλωμός.

Σκηνικά κουστούμια: Σάκης Κλήρης

Επιμέλεια μουσικής: Ν. Χλωμός

Φωτισμοί: Μίλτος Σπυρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Νικολόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης: Κώστας Δημόπουλος, Λένα Μιμή.



Πρωταγωνιστούν οι:

ΣΑΚΗΣ ΚΛΗΡΗΣ

ΚΩΣΤ/ΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΔΩΡΑ ΤΣΩΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ

ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ.



Θέατρο: Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271 (έναντι σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Ανδρέα), στην Πάτρα.

Πρόγραμμα παραστάσεων: Από την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και κάθε Παρασκευή- Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 20.30.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Ομαδικό άνω των 10 ατόμων: 10 ευρώ.

Διάρκεια: 105 λεπτά.



Λίγα λόγια για το έργο:

Η παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε» είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία παρεξηγήσεων που φωτίζει με χιούμορ τις ανθρώπινες σχέσεις και τα όρια της καθημερινής λογικής. Όταν μια φαινομενικά ήρεμη σύζυγος αρχίζει να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, ο σύζυγός της βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από κωμικοτραγικές καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Καθώς φίλοι, συγγενείς και γείτονες μπλέκονται στην υπόθεση, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται, αποκαλύπτοντας μυστικά, αδυναμίες και κρυφές επιθυμίες. Μέσα από γρήγορους ρυθμούς, ευφυείς διαλόγους και ανατρεπτικές εξελίξεις, το έργο προσφέρει άφθονο γέλιο, ενώ παράλληλα θίγει με διακριτικό τρόπο τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη λογική και την «τρέλα» της καθημερινότητας.

Μια παράσταση που υπόσχεται να διασκεδάσει το κοινό και να του θυμίσει πως, τελικά, λίγη… «τρέλα» είναι απαραίτητη για να αντέξουμε τη ζωή.

*Την κινηματογραφική ταινία του 1966, "Η γυναίκα μου τρελλάθηκε", παραγωγής της Φίνος Φιλμ είχε σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Νικολαΐδης, το σενάριο ήταν του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλειάδη & πρωταγωνιστούσαν οι Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μαίρη Αρώνη, Γιάννης Βογιατζής και Μέλπω Ζαρόκωστα.

*Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας της παράστασης είναι & το thebest.gr.