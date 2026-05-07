Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ “πάντρεψε” με το βιολί του το Fairytale και το Ferto - Βίντεο

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ κατάφερε να ενώσει το θρυλικό Fairytale με το Ferto του Akyla και σκόρπισε ενθουσιασμό στους Eurofans
Μια απρόσμενη μουσική σύμπραξη με άρωμα Eurovision προκάλεσε ενθουσιασμό στους φαν του διαγωνισμού, καθώς ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνδύασε το θρυλικό «Fairytale» με το «Fetro» του Akyla, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο mashup.
Ο Νορβηγός καλλιτέχνης, που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στη Eurovision το 2009, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο στο οποίο ερμηνεύει με το χαρακτηριστικό του βιολί αποσπάσματα από το «Fairytale», «δένοντάς» τα με τη φετινή ελληνική συμμετοχή.
Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά τη μουσική χημεία των δύο τραγουδιών αλλά και τη στήριξη που δείχνει ο Ρίμπακ στον Akyla λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026.
Η ελληνική αποστολή συνεχίζει την προετοιμασία της για τον πρώτο ημιτελικό, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν αρκετές χώρες που θεωρούνται φαβορί, μεταξύ αυτών η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία.
Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός της Eurovision είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου, όταν συνολικά 25 χώρες θα διεκδικήσουν τη νίκη στη σκηνή της Βιέννη.
