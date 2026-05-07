Μητσοτάκης για ΚΟ της ΝΔ: “Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν”

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επί έξι ώρες οι γαλάζιοι βουλευτές εξέφρασαν διαφωνίες και παράπονα.

Οι περισσότεροι από τους 43 βουλευτές που έλαβαν το λόγο εξέφρασαν ειδικότερα διαφωνίες για τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως το ασυμβίβαστο υπουργού- βουλευτή και για τη μείωση του αριθμού βουλευτών σε 200. Και παράπονα για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ενώ βγήκαν και εσωκομματικά μαχαίρια με υπουργούς να κατηγορούν συναδέλφους τους για απουσία από την πολιτική μάχη.

Παρόλα αυτά η γαλάζια ηγεσία κρατά το γεγονός ότι η κριτική δεν ξέφυγε πέραν των ορίων της… αστικής ευγένειας, με κυβερνητικά στελέχη να σχολιάζουν ότι διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όσοι έβλεπαν στάση βουλετών και “αντάρτικο”.



Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς κατά την αποχώρηση του από τη Βουλή πως ήταν το κλίμα στην ΚΟ απάντησε: “Χρήσιμο”. Στην επισήμανση ότι υπήρξε όμως και γκρίνια, υποστήριξε πως ήταν “πολύ λίγη” και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους:

“Τι πάει να πει γκρίνια; Εσείς γκρίνια ψάχνετε! Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγέλλει πως θα γίνει Κουγκι”.

Στο ερώτημα εάν οι βουλευτές τελικά αγάπησαν το επιτελικό κράτος, δεδομένου ότι πολλοί υποστήριξαν ότι επί της αρχής είναι ένα σωστό και επιτυχημένο σύστημα διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός σχολίασε: “Το επιτελικό είχε την τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο”.

Υπουργοί κατά υπουργών

Η έκκληση Μητσοτάκη στην πρωτολογία του προς τους βουλευτές να μην βυθιστεί η ΚΟ στην εσωκομματική μιζέρια φαίνεται πάντως πως έπεσε σε σημαντικό βαθμό στο κενό, καθώς οι γαλάζιοι απέφυγαν στην πλειοψηφία τους τις ευθείες βολές κατά Μαξίμου, αλλά άρχισαν τα εσωκομματικά μαχαιρώματα.

Αίσθηση προκάλεσε ειδικά το καρφί του Αδώνιδος Γεωργιάδη κατά του απόντος από τη συνεδρίαση Νίκου Δένδια. “Κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν στην ΚΟ”, είπε ο υπουργός Υγείας. “Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα”, σχολίασε επίσης.

Καρφιά και για άλλα μέλη της κυβέρνησης, ιδίως εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, άφησαν και άλλοι γαλάζιοι, όπως ο Θάνος Πλεύρης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Μητσοτάκης συμφώνησε ότι κάποιοι υπουργοί δεν ιδρώνουν τη φανέλα

Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός συμφώνησε μάλιστα ότι κάποιοι δεν ιδρώνουν το ίδιο τη φανέλα. “Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες”, σημείωσε ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης.

“Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα”, είπε επίσης.

“Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες” πρόσθεσε.

“Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα“, συνέχισε ο κ.Μητσοτάκης, στέλνοντας έτσι ένα ακόμη σαφές μήνυμα στους διαφωνούντες.

“Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν”

“Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς”, είπε πάντως ο πρωθυπουργός στους βουλευτές της ΝΔ.

Δήλωσε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και “να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή – δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας”.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης στους βουλευτές της ΝΔ: “Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση”. Υποστήριξε άλλωστε ότι το επιτελικό κράτος “αποτελεί κατάκτηση για την κυβέρνησή μας”.

Ανέφερε επίσης ότι: “Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που έχει ταυτίσει το μέλλον της με την πολιτική της ΝΔ. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να τους πείσουμε ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε”.

Μασάζ στους βουλευτές που πνέουν μένεα κατά των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Προκειμένου να δείξει ότι θα ακούει τους βουλευτές, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η ΚΟ της ΝΔ θα συνεδριάσει ξανά τον Ιούλιο, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για τη ΔΕΘ. Προσπάθησε επίσης να κατευνάσει τους βουλευτές που πνέουν μένεα κατά των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Ενώ μάζεψε τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού- βουλευτή, αλλά και για τις μονοεδρικές χωρίς σταυρό, που ο ίδιος είχε ανοίξει.

“Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή θα στηρίζεται πάντα πρωτίστως στους βουλευτές της για τη συγκρότηση της κυβέρνησης”, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

“Υπάρχει διακριτική ευχέρεια του πρωθυπουργού να χρησιμοποιεί και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά στο πυρήνα της η κυβέρνηση θα συγκροτείται από κοινοβουλευτικά στελέχη. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενα ασυμβίβαστα. Ωστόσο, είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση”, συνέχισε.

Υποστήριξε πάντως ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να συζητηθούν, όπως πρέπει να συζητηθούν θέματα που δεν άπτονται ευθέως της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως στο εκλογικό σύστημα, ο σταυρός. “Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας. Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων”, είπε ο κ.Μητσοτάκης.