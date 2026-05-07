Πάτρα: Εκδήλωση στο πλαίσιο του 29ου Μουσικού Μαΐου

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στις 8.30 μ.μ. και στο πλαίσιο του 29ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, διοργανώνεται εκδήλωση - αφιέρωμα στον Θόδωρο Αντωνίου, μέσα από το βιβλίο του Θωμά Ταμβάκου “Θόδωρος Αντωνίου - Επίσημη Δισκογραφία (1970-2025)”. Η φετινή διοργάνωση έχει την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει το πολύπλευρο έργο και την ανεξίτηλη παρουσία μιας από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ο Θόδωρος Αντωνίου υπήρξε συνθέτης διεθνούς ακτινοβολίας, μαέστρος με βαθιά γνώση της συμφωνικής μουσικής και του μουσικού θεάτρου, πρωτοπόρος της ηλεκτροακουστικής δημιουργίας, αλλά και ένας δάσκαλος που σημάδεψε γενιές μουσικών. Με την ίδια αφοσίωση υπηρέτησε τον ρόλο του μέντορα, του οργανωτή και του ακούραστου υπερασπιστή της νέας μουσικής.

Το βιβλίο του Θωμά Ταμβάκου “ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ (1970-2025)”, εκδόθηκε από τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης τον Οκτώβριο του 2025 και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Πάτρα σε ένδειξη τιμής στον συνθέτη, αρχιμουσικό και δάσκαλο Θόδωρο Αντωνίου, στην Αίθουσα Συναυλιών της ιστορικής Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια, θα προβάλλονται στιγμές από την καλλιτεχνική ζωή του Θόδωρου Αντωνίου.

Ομιλητές:

Ιάκωβος Κονιτόπουλος συνθέτης, πρώην γενικός γραμματέας Ε.Ε.Μ., Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Φίλων Δημήτρη Δραγατάκη.

Θωμάς Ταμβάκος, μουσικογράφος – μουσικός ερευνητής, κριτικός συγγραφέας.

Παρουσίαση/συντονισμός: Βασιλική Φιλιππαίου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία, συνθέτις, θεωρητικός της μουσικής.

Θα ερμηνεύσουν έργα του Θόδωρου Αντωνίου οι: Τίμος Γεννάτος, πιάνο και Λένα Σουρμελή, φωνή και ο Πάνος Θωΐδης, κρουστά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φερραίου 7 και Γκότση) με ελεύθερη είσοδο. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ώρα έναρξης.

*Ο συνθέτης και μαέστρος Θόδωρος Αντωνίου που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους Έλληνες συνθέτες λόγιας μουσικής, με διεθνή καλλιτεχνική παρουσία, είχε γεννηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 1935, στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή στις 26 Δεκεμβρίου 2018.