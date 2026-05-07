Πιερία: Νεκρός 73χρονος με βαριά τραύματα -Τα στοιχεία «δείχνουν» δολοφονία

Έγκλημα φαίνεται πως είναι, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 73χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε χθες Τετάρτη στις 10 το πρωί στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας.

Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του και βρέθηκε νεκρός από γείτονά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική έρευνα διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως επίσης κακώσεις στα πλευρά– τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του.

Το άψυχο σώμα εντόπισε γείτονας που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.