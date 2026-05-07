Οι πρώτες ζέστες προ των πυλών: Πάνω από 30 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδευτούν από ασθενείς ανέμους, γεγονός που θα ενισχύσει την αίσθηση ζέστης κυρίως στα αστικά κέντρα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα νότια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως το θερμό κύμα θα κορυφωθεί το διάστημα από 10 έως 13 Μαΐου. Όπως ανέφερε, «από τις 10 έως τις 13 Μαΐου αναμένεται νέο θερμό επεισόδιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου».

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν σε πρόωρο καλοκαίρι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν αρχικά τους 30 βαθμούς και στη συνέχεια να τους ξεπερνούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Με άκρως καλοκαιρινές διαθέσεις φαίνεται πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η θερμοκρασία παίρνει αισθητά την ανηφόρα και ο καιρός θυμίζει περισσότερο Ιούνιο παρά μέσα Μαΐου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Παρασκευή (8/5)

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (9/5)

Στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ομβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι – βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα επανέλθει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Κυριακή (10/5)

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα (11/5)

Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη (12/5)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.