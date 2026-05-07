Πάτρα: Τρεις τελευταίες παραστάσεις του «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο+

Η επιτυχία της καινούριας παράστασης της Θεατρικής Ομάδας Εκπαιδευτικών Πάτρας «Ρωγμή» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μποτώνη, «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε», συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της τέχνης να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Τα μέλη της ομάδας "Ρωγμή" ευχαριστούν θερμά όλους για την παρουσία και την εμπιστοσύνη τους. Οι γεμάτες αίθουσες, το χειροκρότημά σας και τα όμορφα λόγια σας μετά το τέλος του έργου, μας έδωσαν τεράστια δύναμη και επιβεβαίωσαν ότι ο κόπος μηνών άξιζε, αναφέρουν σε ανακοίνωση της η "Ρωγμή"!

Απομένουν τρεις (3) τελευταίες παραστάσεις του έργου του Λουίτζι Πιραντέλλο.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Επίκεντρο+ στη Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 21.30 και την Κυριακή 10 Μαΐου στις 20.30. Σας προσκαλούμε να βρεθούμε ξανά στον ίδιο χώρο: στο θέατρο Επίκεντρο, να μοιραστούμε συναισθήματα, στιγμές και την ιδιαίτερη αυτή επαφή που μόνο το θέατρο μπορεί να δημιουργήσει, αναφέρουν τα μέλη της "Ρωγμής"!

Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949250235 και ελάτε να μετατρέψουμε κάθε μία βραδιά σε μια εμπειρία ανθρώπινης σύνδεσης.

Η ομάδα «Ρωγμή» καταδύεται στο μεταφυσικό παράδοξο του Πιραντέλλο, στήνοντας έναν καθρέφτη απέναντι στην ανάγκη μας να εισβάλλουμε στις ζωές των άλλων. Μέσα από μια ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, η παράσταση αναδεικνύει το χιούμορ και την τραγικότητα των ηρώων που παγιδεύονται ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και το «είναι».

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Μειωμένο: 10€.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Διανομή με σειρά εμφάνισης:

Χρήστος Ξυπολιάς (Λαμπέρτο Λαουντίζι)

Νεκταρία Ιωαννίδου (Αμάλια Αγκάτσι)

Γωγώ Οικονόμου (Ντίνα & Κυρία Πόνζα)

Στέλλα Παρίση (Υπηρέτης)

Λίλλυ Κουτρούκη (Κυρία Σιρέλλι)

Γιώργος Καριώρης (Κύριος Σιρέλλι)

Ρούλα Γιαννοπούλου (Κυρία Τσίνι)

Χριστόφορος Τσακανίκας (Κύριος Αγκάτσι)

Έφη Μυλωνά (Κυρία Φρόλα)

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος (Κύριος Πόνζα)

Μαρία Βασιλείου (Κυρία Νέννι & Αστυνόμος Τσεντούρι)

Λευτέρης Σπετσιέρης (Νομάρχης).