Πάτρα: Ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική η ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας Γεωργίου Μιχαήλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενημερωτική, επιστημονική εκδήλωση που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα 4/5/2026 το απόγευμα στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών στην Πάτρα με θέμα "20 χρόνια HPV Εμβολιασμού - πληθυσμιακός αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές".

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής μαιευτικής, γυναικολογίας του Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος Μιχαήλ, ο οποίος με την εξαιρετική εισήγηση του, και με επιστημονικό τρόπο πολύ κατανοητό για το ευρύ κοινό, ενημέρωσε το εκλεκτό ακροατήριο για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την πρόληψη ιογενών λοιμώξεων, γεννητικών κονδηλωμάτων και πολλών μορφών καρκίνου όπως του καρκίνου της μήτρας, του κόλπου, του αιδίου, του πέους, του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού, με βασικό αίτιο τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων - HPV.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μιχαήλ, ο συγκεκριμένος ιός είναι ο πλέον συχνός σεξουαλικώς μεταδιδόμενος.

Ο εμβολιασμός σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής της χώρας μας, συστήνεται να γίνεται σε αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 έως 11 ετών για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πρόληψη έχει μείζονα σημασία στην προκειμένη περίπτωση για την προστασία του ατόμου διαφόρων ηλικιών από τον ιό HPV.

Τέλος να αναφέρουμε πως η αξιόλογη αυτή ενημερωτική, επιστημονική εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, παράρτημα Αχαΐας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών Πάτρας, στην αίθουσα του οποίου στην Όθωνος Αμαλίας 74 και Βότση πραγματοποιήθηκε η ομιλία.

Απευθύνονται θερμές ευχαριστίες στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή Γεώργιο Μιχαήλ για τις πολύτιμες πληροφορίες του, για την εκλεκτή του ενημέρωση, καθώς και στο εκλεκτό ακροατήριο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Στο ακροατήριο ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος.

Η διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ευχαριστεί τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών Πάτρας για την άψογη συνεραγσία και φιλοξενία.