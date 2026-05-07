Θεσσαλονίκη: Ποινή 3 ετών φυλάκισης σε 22χρονο που έτρεχε με 162 χλμ/ώρα σε δρόμο με όρια 70

Ποινή φυλάκισης 3 ετών επιβλήθηκε σε 22χρονο οδηγό που έτρεχε με 162 χλμ/ώρα σε δρόμο με όρια τα 70, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε 22χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, επειδή οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της έφεσης που άσκησε.
Το Δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης.
Ο 22χρονος νεαρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (6/5) να κινείται με 162 χλμ/ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα. Αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκηδόνας τον σταμάτησαν και τον συνέλαβαν (του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο).
Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι επέστρεφε από τη δουλειά του χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του.
Πάτρα: Πώς θα γίνει η πλατεία Γεωργίου- Τα σχέδια του έργου ανάπλασης- ΦΩΤΟ
Πάτρα: Από καλοκαίρι… χειμώνα οι αντιδρομήσεις- «Παλεύουμε για να προλάβουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου»
Πάτρα: «Δεν πρέπει να ξορκίσουμε το μέσο, δεν συζητάμε απαγόρευση», λέει στο thebest.gr ο Δήμος- Ετοιμάζει Κανονιστική
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr