Αραβικά ΜΜΕ: Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για άνοιγμα των Στενών Ορμούζ

Σε συμφωνία φέρονται να έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό να πιθανολογείται ότι μπορεί να αρθεί ακόμα και σήμερα (7/5) μέσα στη μέρα.

Σημειώνεται πως η φερόμενη συμφωνία δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από καμιά πλευρά, ωστόσο διεθνή και κυρίως αραβικά ΜΜΕ κάνουν ήδη λόγο για οριστική εξέλιξη.

«Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με την άρση του αποκλεισμού σε αντάλλαγμα για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στα Στενά», ανέφεραν πηγές στο Al Arabiya. Παράλληλα, η σαουδαραβική τηλεόραση Al-Hadath αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρξει εξέλιξη με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες περίπου.

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία συνήθως μεταφέρουν περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν δει την κυκλοφορία να μειώνεται ραγδαία από τότε που οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου πυροδότησαν αποκλεισμό από την Τεχεράνη. Η αναστάτωση έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένες κρίσεις εφοδιασμού και μια πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Το μονοσέλιδο υπόμνημα των ΗΠΑ

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται μια ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε πολλά βασικά ζητήματα τις επόμενες 48 ώρες. Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία με το Ιράν σχετικά με ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης (MOU) 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, την συμφωνία των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Περιλαμβάνει επίσης την άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων μέσω των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ από τις δύο πλευρές. Πολλοί από τους όρους που περιγράφονται στο υπόμνημα εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης ή παρατεταμένου αδιεξόδου όπου οι ενεργές μάχες έχουν σταματήσει αλλά δεν έχει επιτευχθεί βιώσιμη λύση.